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El Atlético de Madrid ha iniciado conversaciones preliminares para fichar al centrocampista del Almería Stefan Dzodic, mientras el club de la capital española empieza a planificar sus incorporaciones de cara al mercado de fichajes del próximo verano. El internacional serbio, de 21 años, tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros (33 millones de libras/45 millones de dólares) y un contrato de larga duración hasta junio de 2032.

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Los rojiblancos contactan con el entorno del centrocampista serbio

Según Marca, la dirección deportiva del Atlético ha iniciado conversaciones con los representantes del centrocampista de 21 años para sentar las bases de su fichaje en el verano de 2027. Aunque todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo formal, la cúpula del Metropolitano considera al internacional serbio una pieza ideal para construir su centro del campo a largo plazo. Al moverse con antelación, el gigante de LaLiga busca tomar ventaja frente a otros clubes interesados.

La buena relación entre los clubes favorece las negociaciones

Conseguir el fichaje del joven requerirá negociaciones delicadas, dada la sólida posición negociadora de su actual club. Dzodic tiene contrato en Andalucía hasta el verano de 2032 y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, por lo que el equipo de Segunda División no tiene ninguna necesidad inmediata de aceptar una venta a precio rebajado.

Sin embargo, la información señala que la buena relación institucional entre los dos clubes españoles podría permitir al Atlético negociar un traspaso por debajo de esa cláusula. Los responsables de fichajes del club madrileño han seguido de cerca la progresión del centrocampista y están convencidos de que su rendimiento actual y su margen de crecimiento justifican redoblar los esfuerzos en los próximos meses.

El fichaje procedente de Francia brilla en España

Dzodic ha progresado rápidamente desde que llegó al Almería procedente del Montpellier B francés en el verano de 2025. En su primera temporada en España, la 2025-26, el centrocampista disputó 33 partidos de la fase regular, en los que marcó un gol y dio dos asistencias. Después anotó un gol en cuatro encuentros del playoff de ascenso, en el que su equipo perdió la final ante el Málaga por el marcador global.

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Su progresión ha continuado en la temporada 2026-27 de Segunda División: el serbio ya suma un gol y una asistencia en diez partidos de liga. Sus actuaciones regulares en el centro del campo han ayudado al entrenador Garcia Pimienta a situar al club en la lucha por el ascenso directo durante los primeros meses de la campaña.

La lucha por el ascenso continúa en Girona

Mientras el Atlético planea avanzar en las conversaciones con el entorno del jugador antes del mercado de verano, Dzodic sigue centrado en ayudar al Almería a regresar a la máxima categoría española. El equipo de Pimienta ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación de Segunda División con 26 puntos en 12 partidos, a solo un punto del líder, el Castellón. Intentará mantener la presión cuando visite al Girona en la jornada 13, el domingo 8 de noviembre.