Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dejó fuera a su estrella argentina Julián Álvarez de la lista del equipo para el amistoso ante el Olympique de Marsella francés mañana sábado, aplazando así su primera aparición con los "rojiblancos" en la nueva temporada, en medio de un clima de incertidumbre que rodea su futuro y su deseo de marcharse al Barcelona.

Según el diario catalán "Sport", la exclusión de Álvarez era algo esperado, dado que solo disputó 5 días de entrenamientos físicos con el equipo durante la pretemporada, aunque su situación no está ligada únicamente al aspecto físico, después de que comunicara a su entrenador Diego Simeone, en una reunión que mantuvieron el pasado miércoles, que no siente la ilusión suficiente para continuar en el Atlético.

Álvarez insiste en marcharse y pide una reunión urgente

Según el informe, Álvarez quiere fichar por el Barcelona, mientras que el jugador y su entorno han solicitado celebrar una reunión urgente con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, para tratar su futuro.

Gil Marín no ha estado en la capital española durante los últimos días por encontrarse de vacaciones, lo que ha provocado el aplazamiento de la reunión prevista, en un momento en el que aumentan las especulaciones sobre la posible salida del delantero argentino.

Simeone quiere retener a su estrella

La lista del Atlético de Madrid incluyó prácticamente a todos los integrantes del equipo, a excepción del lesionado Alexander Sørloth, junto a los jugadores internacionales que se incorporaron a los preparativos durante esta semana, que son Álex Baena, Marcos Llorente y el portero Musso, además de Álvarez.

Se esperaba la ausencia del cuarteto en el desplazamiento del equipo a Marsella, pero la lista del partido tuvo una relevancia especial por la situación de Álvarez, cuyos datos apuntan a que no desea volver a vestir la camiseta del Atlético.

Simeone, por su parte, se aferra a la continuidad de su delantero argentino, al considerarlo uno de los elementos más importantes de su proyecto ofensivo, aunque la decisión final del jugador podría ser más complicada, especialmente por su sufrimiento mental con la situación actual.

El duelo ante el Málaga podría desvelar su postura definitiva

Todas las miradas se dirigen ahora a la próxima semana, cuando el Atlético de Madrid inicie su andadura en la Liga española con un enfrentamiento ante el Málaga en su estadio el día 19 de agosto.

Se prevé, en teoría, que los jugadores internacionales entren en los planes de Simeone en ese partido después de disponer del tiempo suficiente para prepararse, lo que convierte la situación de Álvarez respecto a su participación en un gran punto de expectación.

En cuanto al segundo partido del Atlético en la Liga, también será en su campo ante el Villarreal, donde la reacción de la afición hacia el delantero argentino será un factor que podría influir en la evolución de la crisis.

¿Se repetirá la historia de João Félix?

Los dirigentes del Atlético de Madrid también aguardan la postura de la afición del equipo hacia Álvarez, ya que un recibimiento muy negativo al jugador podría empujar los acontecimientos hacia un escenario más complicado.

Esta situación recuerda a lo que ocurrió anteriormente con el portugués João Félix, cuando la afición del Atlético adoptó una postura en su contra por su deseo de marcharse, antes de que todo acabara con su salida del club.