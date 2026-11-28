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El Atlético de Madrid logró el sábado una sufrida victoria en LaLiga. Gracias a un excelente arranque, acabó imponiéndose al Elche por la mínima: 2-3. Con 34 puntos, el Atlético se sitúa entre el líder, el FC Barcelona (36), y el Real Madrid (33), aunque ambos rivales han disputado un partido menos.

El partido no pudo empezar mejor para el Atleti, que ya tenía una ventaja de dos goles antes de que se cumplieran siete minutos. Tras el penalti transformado por Alejandro Grimaldo, Lee Kang-in hizo el 0-2 después de una excelente presión.

Un error del internacional español Marc Pubill permitió al Elche meterse de lleno en el partido. Su pase atrás a Jan Oblak se quedó muy corto y el portero nada pudo hacer ante el potente disparo de Martim Neto, que se había anticipado.

Aún quedaba otro gol por llegar en la primera mitad. El Atlético elaboró una magnífica jugada y, cuando Álex Baena parecía dispuesto a disparar, se frenó un instante para ceder el balón a Julián Álvarez, que llegaba en carrera y definió con frialdad.

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Buba Sangaré devolvió pronto la emoción tras el descanso con un disparo desviado por Dávid Hancko. La segunda parte fue emocionante, pero al Elche le faltó calidad para sacar algún punto. El Elche es decimonoveno, aunque el Valencia y el Levante, decimoséptimo y decimosexto y por ahora fuera del descenso, solo tienen un punto más.