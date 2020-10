El Atlético de Madrid cierrra el fichaje de Kondogbia por 10 millones de euros

Fuentes cercanas a la negociación confirman a Goal que la revisión médica se producirá en las próximas horas, así como el anuncio oficial del fichaje

Aunque aún no es oficial, el fichaje está cerrado. El pasado 17 de octubre, Javi Gracia, entrenador del CF, fue explícito conforme a Geoffrey Kondogbia: “El presidente me dijo que no va a salir ahora”. Sólo 14 días después, Anil Murthy, presidente ché, tras recibir el visto bueno del máximo accionista Peter Lim, ha acordado el traspaso de Kondogbia al . El jugador, que llevaba 15 días sin entrenar alegando molestias en el talón, se ha despedido del vestuario y de su entrenador. De esta manera, el Atleti consigue su fichaje dentro del plazo que habilita el reglamento, ya que tenía hasta el 4 de noviembre a las 23.59 horas para fichar un recambio a Thomas Partey.

Oferta colchonera, "no" del Valencia y 'lesión' de Kondogbia

Horas después de que el pagase la cláusula de Thomas, el Atlético de Madrid llamó a las oficinas del Valencia. El cuadro colchonero no encontró a nadie disponible para poder abrir negociaciones, así que espero al día siguiente, para hacer una oferta que el Valencia CF rechazó en primera instancia. Ese "no" del club ché provocó el enfado del jugador centroafricano, que se sintió engañado por Anil Murthy, lo que sirvió para que arremeter contra él en las redes sociales. Kondogbia, que ya se declaró en rebeldía para llegar al Valencia cuando estaba en el Inter, forzó para ser jugador del Atlético, con el que tenía un acuerdo verbal siempre y cuando el Valencia accediese a su venta. Después de casi 15 días sin entrenar con el grupo, alegando molestias físicas, Kondogbia se saldrá con la suya y jugarà en el equipo que quería jugar.

Operación cerrada en torno a 10 millones de euros

En las últimas 48 horas, Peter Lim accedió a dar el “OK” para la venta del mediocampista. Cuando Kondogbia supo que su fichaje por el Atlético podía completarse, accedió a regresar a Paterna, donde incluso mantuvo un encuentro con los capitanes y con Anil Murthy. En las últimas 24 horas, el Valencia contactó con el club rojiblanco para cerrar la operación y se llegó a un principio de acuerdo. Aunque varios medios de comunicación han publicado que el acuerdo oscila entre 15 y 20 millones de euros, fuentes solventes confirman a Goal que la operación se ha cerrado en torno a 10 millones de euros, más un porcentaje de una futura venta. El anuncio del acuerdo se hará oficial en las próximas horas.

A falta de rematar los últimos flecos entre ambos clubes y del habitual intercambio de documentación, Geoffrey Kondogbia cumplirá su deseo de jugar en el Atlético de Madrid, a las órdenes de Diego Pablo Simeone. El jugador, de 27 años de edad, percibía una ficha de 2 millones de euros netos por temporada y ahora pasaría a cobrar 3 “kilos” netos en el Atleti, que desea firmarle un contrato por cuatro temporadas. Según ha podido saber Goal de fuentes cercanas a la operación, el futbolista viajará a Madrid en las próximas horas para someterse al reconocimiento médico, ya que la operación está supeditada precisamente a estas pruebas médicas.

Un jarro de agua fría para el valencianismo...y para Javi Gracia

La noticia es un jarro de agua fría para el valencianismo.El máximo accionista del club, Peter Lim, ha decidido prescindir de Dani Parejo, Ferran Torres, Rodrigo Moreno, Francis Coquelin, Ezequiel Garay y ahora, Kondogbia, sin haber invertido un solo euro en fichajes. Una situación realmente embarazosa para su entrenador, Javi Gracia, que puso su cargo a disposición del club recientemente, sintiéndose decepcionado porque la propiedad ha incumplido varias de las promesas que le hizo al fichar. Gracia tendrá que apañarse, como mínimo hasta enero, con un centro del campo con Daniel Wass, Carlos Soler y Uros Racic, el único mediocentro puro que tiene en la plantilla.

El Atleti encaja el fichaje dentro de sus parámetros financieros

En cambio, la llegada de Kondogbia supone un balón de oxígeno para el Atleti, que quedó seriamente lastimado tras la marcha de Thomas Partey. El club, que sólo podía reinvertir 11.2 millones de euros de los 45 “kilos” que dejó el ghanés en caja, ha conseguido su objetivo, logrando un fichaje que encaja en sus parámetros financieros. El jgador no podrá disputar la fase de grupos de la Champions, pero sin duda, la llegada de Kondogbia permite a Simeone tener un gran abanico de posibilidades y combinaciones en el centro del campo. En el club esperan que Kondogbia se acerque al rendimiento que ofreció en su primera temporada a las órdenes de Marcelino García Toral, donde se destapó como uno de los mejores fichajes de la Liga.