El Atlético de Madrid avanza por Rodrigo De Paul, pero la operación aún no está cerrada

Los colchoneros siguen negociando por debajo de los 40 millones que exige Udinese y confían en cerrar el acuerdo en próximos días

"Avanzado, pero no cerrado". Ese es el mensaje que se traslada desde las oficinas del Metropolitano respecto al fichaje de Rodrigo De Paul, volante argentino de Udinese. A pesar de que a última hora de la tarde de ayer 'Sky Sports Italia' anunciase que se había cerrado la operación por el argentino y que había acuerdo entre los clubes, la operación no está ultimada del todo. Según ha podido saber Goal a través de fuentes cercanas a la operación, el acuerdo está próximo, pero no es definitivo. El Atlético de Madrid sigue negociando con Udinese por debajo de los 40 millones al contado que exigía el equipo italiano y confía en poder cerrar el traspaso entre 30 y 35 millones, bonus incluidos.

La última oferta del Atlético, 28 millones más bonus variables

Goal pudo conocer los pormenores de la última oferta colchonera, que llegó hace unos días y que constaba de una cantidad en torno a los 28 "kilos" fijos más bonus por objetivos individuales y colectivos de fácil cumplimiento que, en ningún caso, superarían los 35 millones. Es posible que en próximas negociaciones el Atleti incremente algo más esa cantidad, por lo que la llegada de De Paul al Atlético, salvo giro inesperado de los acontecimientos, parece inminente. El traspaso de Rodrigo de Paul parece encarrilado, la opción del Atlético es la que más agrada al futbolista y hace días que el conjunto rojiblanco, con la autorización pertinente del cuadro de Udine, sigue rematando los detalles con el jugador.

Cinco temporadas de contrato y un salario de 3 millones netos

La oferta del Atlético para De Paul consiste en un contrato de cinco temporadas, sobre la base de unos 3 millones netos por campaña, una oferta muy por encima del salario que recibía De Paul en Udine, que ascendía a un millón de euros netos. Las gestiones rojiblancas están siendo eficaces. La irrupción en escena de Diego Pablo Simeone, las gestiones del director deportivo Andrea Berta, la contribución del agente del jugador, Agustín Jiménez - que también es el representante de Ángel Correa-, y sobre todo la intermediación de Mino Raiola en el negocio, están a punto de cristalizar.

Moderado optimismo con De Paul...

En el Atlético son moderadamente optimistas con la llegada de De Paul, pero entienden que todavía quedan cuestiones económicas por resolver. Otro asunto importante por decidir consiste en saber si finalmente entrarán en la operación otros jugadores, ya que los nombres de Nehuén Pérez y Manu Sánchez han estado y siguen estando sobre la mesa. Si todo va bien, De Paul pasará revisión médica y firmará antes de que concluya el mes. Eso sí, en el club no hay prisa, quieren "colocar" algún jugador antes en el mercado y están a la expectativa de ver qué puede suceder en próximos días con el futuro de Saúl Ñíguez, que podría abandonar el club si así lo desea y trae una buena oferta.

Un 15% para el Valencia y una 5% para Racing

En su día, el club italiano pagó 3.5 millones por De Paul al Valencia CF, en una operación en la que el traspaso podía llegar hasta los 5 "kilos" en bonus, reservándose el club ché un porcentaje de su futura venta, del 15%. Es decir, que si Udinese traspasa al argentino al Atlético por 40 "kilos", el cuadro ché cobrará unos 6 millones por la operación. A ese dinero habría que sumar otro 5% de los derechos del futbolista, que pertenecen a Racing de Avellaneda.

Morata, 10 "kilos" a la saca del Atlético

En las últimas horas, la Juventus de Turín anunció que prolonga un año más la cesión de Álvaro Morata. Esta decisión supone un ingreso de 10 millones de euros de tarifa de préstamo para el Atleti, que se destinarán a reinvertir ese dinero en reforzar la plantilla. Cabe recordar que si la Juventus quiere hacer efectiva la opción de compra sobre el delantero, tendrá que abonar otros 35 millones de euros por Morata. En todo caso, para la próxima temporada, el Atlético ingresará 10 millones más y se ahorrará la ficha del internacional español.