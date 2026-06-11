El Atlético de Madrid avanza en el fichaje del centrocampista del París Saint-Germain

El Atlético de Madrid ha alcanzado un acuerdo preliminar con la estrella surcoreana Kang In Lee, lo que facilita su fichaje este verano.

Según la fiable emisora española «Cadena SER», el Atlético debe negociar ahora con el París Saint-Germain el coste del traspaso para cerrar la operación.

Según L'Équipe, el cuerpo técnico del PSG quiere prescindir de él para reestructurar el ataque.

La noticia llega mientras el futbolista disputa con Corea del Sur la Copa del Mundo de 2026, que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

Corea del Sur, encuadrada en el Grupo A con México, Sudáfrica y República Checa, busca buenos resultados mientras los focos siguen el futuro de su estrella en Europa.

Kang-in Lee, de 25 años, destaca por su polivalencia en la mediapunta y su capacidad de asociación y gol. su gran técnica y su capacidad para crear juego y marcar goles lo convierten en un objetivo atractivo para el Atlético, que busca más opciones ofensivas.