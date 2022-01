¿Qué ha pasado con Reinildo Mandava? El lateral izquierdo, uno de los mejores defensas de la Ligue-1, viajó a Madrid hace unos días acompañado de su agente. La intención del Atlético era apuntalar su fichaje de manera definitiva, cerrar su contratación y que fuera un refuerzo para Simeone en este mercado de invierno. Reinildo acordó los últimos términos del que será su nuevo contrato con los colchoneros, pasó revisión médica y visitó las instalaciones del club, pero después cogió un vuelo de vuelta para Francia y sigue bajo la disciplina del Lille. ¿Por qué? Sencillo. El Atlético de Madrid tiene un acuerdo sellado con Reinildo y sus agentes, pero el futbolista tiene contrato con el Lille hasta junio de 2022 y todavía no hay acuerdo entre los clubes.

El Lille aún no acepta la oferta del Atleti

Según fuentes consultadas por Goal, el Atlético presentó una oferta por el lateral que ascendía a 2.5 millones de euros. Una cantidad que no acaba de satisfacer al LOSC, que exige más dinero para permitir que Reinildo se incorpore ya al Atlético. En el LOSC confían en que los rojiblancos acaben subiendo la oferta hasta los 4 "kilos" y permitir sólo entonces que Mandava salga con dirección al Metropolitano. Mientras tanto, en el Atleti no pierden la calma. No tienen intención de subir la oferta, saben que tienen un acuerdo con el jugador y su jugada es un "win-win" de manual. Faltan tres días para el cierre de mercado y el Atleti cree que el Lille, viendo que podría quedarse sin el jugador y sin el dinero ofrecido, podría acabar cediendo, aceptando la oferta y dejando salir a Reinildo ahora. En caso contrario, si el Lille se mantiene en sus trece y no deja salir al jugador, el Atleti se ahorraría el dinero del traspaso y esperaría hasta el mes de junio, cuando el futbolista queda libre de contrato. Reinildo, agradecido con el Lille, no quiere forzar su salida y acatará los deseos de su club. Quiere jugar en el Atleti cuanto antes, pero si no se dan las condiciones se quedará hasta final de curso en la Ligue-1.

Reinildo y la "fórmula Marcos Paulo"

El final de la película con Reinildo es justo el que ya protagonizó el Atlético con el delantero brasileño con Marcos Paulo. En su día el Atleti llegó a un acuerdo con el jugador, que acababa contrato en apenas unos meses con Fluminense. El club colchonero ofreció una compensación para tener al jugador cuanto antes, pero como Fluminense quería tenerle hasta el final de la temporada y el chico estaba muy agradecido al club que le dio la oportunidad de formarse, al final el Atleti esperó hasta que se convirtió en agente libre para hacer oficial su fichaje. Marcos Paulo ahora está cedido en el Famalicao y cuando acabe el curso, volverá a la disciplina rojiblanca. Ahora el Atleti podría repetir la "fórmula Marcos Paulo" con el caso de Reinildo Mandava. Si el Lille acepta, vendrá ahora. Si no lo hace, el chico vendrá en junio.