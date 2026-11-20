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Una estrella del Manchester City podría ser uno de los nombres más destacados sobre la mesa en el próximo mercado de invierno, después de que su futuro haya quedado en entredicho por la caída de su protagonismo y su descontento con su situación actual. Entre su deseo de tener una nueva oportunidad y el viejo interés del Atlético de Madrid por sus servicios, se vislumbra la posibilidad de un traspaso llamativo que podría devolverlo a LaLiga.

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Y no se trata solo de la falta de minutos: el croata Mateo Kovacic, de 32 años, afronta los últimos meses de su contrato con el Manchester City, lo que sitúa al club inglés ante dos opciones: sacar partido de su salida el próximo mes de enero o arriesgarse a perderlo gratis al final de la temporada.

Kovacic atraviesa un periodo complicado desde el inicio de la presente campaña, después de perder peso en los planes del cuerpo técnico y no recibir la oportunidad que esperaba para pelear por un puesto en el once titular.

Según los números, el internacional croata ha disputado 8 partidos en todas las competiciones: 3 en la Premier League, 2 en la Champions League, 2 en la Copa de la Liga inglesa y 1 en la Community Shield, con un total de apenas 373 minutos.

En esas escasas apariciones, Kovacic logró marcar un único gol, ante el Brighton en la Copa de la Liga, y dio una asistencia frente al Ipswich Town.

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Aunque posee la experiencia y la calidad técnica necesarias para aportar a cualquier equipo, su situación actual no colma sus ambiciones, sobre todo porque no quiere pasar lo que le queda de carrera en el banquillo.

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Todo apunta a que el jugador estudia seriamente la idea de marcharse en el mercado de invierno en busca de un proyecto que le otorgue un papel más importante y espacio para demostrar sus cualidades, más aún teniendo en cuenta que sigue siendo internacional con la selección de Croacia.

El Atlético de Madrid vigila: el nombre de Kovacic vuelve a primer plano

Según informa el diario español «Marca», Kovacic goza de gran estima en la dirección deportiva del Atlético de Madrid, que ya había mostrado interés en hacerse con sus servicios y lo ve como un futbolista capaz de reforzar las opciones en el centro del campo.

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El momento en que su nombre aparece en el mercado parece oportuno para el club madrileño, que ya ha empezado a analizar sus necesidades para la próxima temporada ante los interrogantes sobre el futuro de algunos de sus centrocampistas.

Se prevé que la actual sea la última temporada del capitán Koke con la camiseta del Atlético de Madrid, lo que empuja a la directiva a buscar alternativas capaces de suplir su experiencia y su influencia sobre el terreno de juego.

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Además, Johnny Cardoso no ha ofrecido el nivel esperado en su primera temporada en el equipo, ya que las lesiones han afectado a su continuidad y a su capacidad para hacerse un hueco, mientras que Martin Hjulmand todavía necesita más tiempo para demostrar su valía, tras un rendimiento irregular en los primeros meses de su etapa.

Por ello, la idea de fichar a Kovacic resulta tentadora, sobre todo porque el jugador atesora una amplia experiencia en el fútbol europeo y ya ha defendido los colores de grandes clubes, entre ellos el Inter de Milán, el Real Madrid, el Chelsea y el Manchester City.

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Zubimendi, otra opción, pero con un escenario distinto

Kovacic no es la única opción que baraja el Atlético de Madrid para reforzar el centro del campo, ya que el nombre de Martín Zubimendi ha vuelto a sonar en los últimos días, después de que se haya vinculado al jugador español con una posible salida del Arsenal por su situación actual.

Zubimendi se enfrenta al reto de no disponer de los minutos a los que aspira, algo que podría afectar a sus opciones de seguir entrando en los planes de la selección española y que le hace estar abierto a estudiar nuevas alternativas.

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El Atlético de Madrid ya intentó fichar al centrocampista español en más de una ocasión, pero las exigencias económicas y las ventajas financieras que ofrece la Premier League impidieron cerrar la operación.

Ante un posible cambio en la situación de Zubimendi, el club madrileño podría encontrarse con una nueva oportunidad para reabrir las negociaciones, aunque eso dependerá de la postura del Arsenal y de su disposición a desprenderse del jugador.

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¿Puede la vuelta a España ser la salvación de Kovacic?

Aunque el Atlético de Madrid sigue con atención la situación de Kovacic, la operación presenta algunas diferencias respecto a la opción de Zubimendi. El croata se acerca al final de su contrato, no dispone de suficientes oportunidades en el Manchester City y su deseo de vivir una nueva experiencia podría facilitar las negociaciones entre las partes implicadas.

El valor de mercado de Kovacic ronda los 10 millones de euros, según las estimaciones que circulan, una cifra que podría convertir su fichaje en una oportunidad económica interesante, teniendo en cuenta su experiencia y su dilatada trayectoria en las grandes ligas europeas.

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A ello se suma que el jugador se ha recuperado de la lesión en el tendón de Aquiles que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego y ya puede recuperar su ritmo de forma progresiva, pese a que sigue sufriendo por la escasez de minutos.

Kovacic reúne características técnicas que encajan con las necesidades del Atlético, gracias a su capacidad para conservar el balón bajo presión y sacarlo de zonas estrechas, además de su habilidad para construir el juego y avanzar hacia el campo rival. También puede ocupar varias posiciones en el centro del campo, tanto en funciones defensivas como en posiciones más adelantadas.

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La pregunta sigue en el aire: ¿aprovechará el Atlético de Madrid la situación del croata para incorporar a un jugador con gran experiencia europea o preferirá centrar su interés en Zubimendi?

Lo cierto es que el futuro de Kovacic está abierto a todas las posibilidades, y el regreso a LaLiga podría ser la oportunidad perfecta para recuperar su brillo y cerrar su etapa en el Manchester City de una manera diferente a la del panorama actual.