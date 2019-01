El Atlético cierra la primera vuelta invicto en el Wanda Metropolitano

El conjunto rojiblanco, que acabará esta primera parte de la Liga en la segunda plaza de la tabla, no ha perdido todavía en su estadio en Liga

Diego Pablo Simeone comentó en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo ante el Levante que no era muy amigo de hacer valoraciones a estas alturas de campeonato: "No hago juicios a mitad de temporada. No hay que pensar tanto y sí apretar", dijo exactamente.

Pero lo cierto es que el Atlético está firmando, en lo que se refiere a números, una de las mejores temporadas de los últimos años, porque los rojiblancos han cerrado la primera vuelta de la Liga sin ceder una sola derrota en el Wanda Metropolitano, un dato que además les hace acabar este tramo en la segunda plaza de la clasificación.

De los diez partidos de Liga que ha jugado el Atlético en su estadio, los rojiblancos han ganado ocho y han empatado solo dos, ante el Eibar y el Barcelona. De hecho, el equipo de Simeone solo ha perdido dos partidos esta temporada, en Vigo ante el Celta en Liga y en Alemania frente al Borussia Dortmund en Champions League.

Solo su irregularidad fuera de casa le está privando de estar algo más cerca del Barcelona, y por qué no, del liderato en esta Liga en la que se ceden tantos puntos. La diferencia respecto a los blaugranas, de ganar esta tarde ante el Eibar, se ampliaría a los cinco puntos, una desventaja para nada insalvable.