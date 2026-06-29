La ausencia del delantero argentino Julián Álvarez en la campaña promocional de la nueva camiseta titular del Atlético de Madrid para la temporada 2026-2027 ha avivado los rumores sobre su futuro, después de que expresara su deseo de marcharse en el mercado de fichajes de verano.

El jugador declaró a ESPN que había comunicado al club su deseo de vivir una nueva experiencia y afirmó: «Creo que el traspaso es lo mejor para todos, y quiero cumplir mi sueño», sin aportar más detalles.

En la presentación oficial, protagonizada por Álex Baíña, Marc Poblet, Marcos Llorente y Giuliano Simeone, su ausencia avivó las especulaciones sobre una pronta salida del club madrileño.

Aun así, el nuevo chándal incluyó un guiño al jugador con un diseño de «telaraña» que recuerda su apodo y evoca la camiseta de la temporada 2004-2005.

El Atlético de Madrid se mantiene firme y exige el pago de la cláusula de rescisión de 500 millones de euros. y rechaza negociar con el Barcelona, aceptando solo ofertas de clubes extranjeros como Arsenal y París Saint-Germain.

El Barcelona lo sigue considerando prioritario y prepara nuevas ofertas antes del cierre del mercado, tras el rechazo a una primera propuesta superior a 100 millones.

Mientras el Atlético se mantiene firme y el jugador quiere irse, su futuro seguirá acaparando portadas hasta después del Mundial 2026.