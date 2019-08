El Atlético volverá a llevar su escudo tradicional en 2021

Será solo en una camiseta y como homenaje al 75 aniversario de la denominación del club como "Club Atlético de Madrid"

Una parte importante de la afición atlética todavía no acepta el nuevo escudo como propio y añora el tradicional, en el que el oso y el madroño, los tradicionales emblemas de Madrid, miran hacia fuera del escudo y mantienen sus colores tradicionales verdes y marrones y no un azul sólido, como ocurre desde el año 2018. A esos nostálgicos el club les va a hacer un guiño en la temporada 2021-2022, pues en una de las camisetas del equipo volverá a verse el escudo tradicional, que en la institución se conoce como "escudo 1947".

La excusa elegida es el 75 aniversario de la adopción del nombre actual, "Club ". En 1947 el Atlético terminó su vinculación con el Minsterio del Aire y se deshizo de las alas y la corona del escudo así como del nombres Club Atlético Aviación. Desde entonces y hasta ahora el nombre ha estado intacto y el escudo se mantuvo durante décadas sin casi ser modificado hasta que llegó el 'restyling' del año pasado.

"En este sentido, la multinacional Nike ya está trabajando en los diseños siguiendo las indicaciones del club", ha explicado en un comunicado el Atlético de Madrid. Será solo una pequeña concesión para una camiseta que, probablemente, será un gran éxito comercial. Una manera de homenajear al pasado y también de hacer un guiño a una afición que no aceptó de muy buen grado el cambio realizado. No es, o no parece, una rectificación como tal, pues el escudo actual, con el oso y el madroño azul marino, seguirá siendo el oficial y presidiendo las principales camisetas del club.

Quedan por ver más detalles, saber exactamente qué equipación llevará ese escudo y en qué ocasiones la utilizará el equipo. Nike ya trabaja con un diseño que, por fuerza, retrotraerá la imagen más reconocible del Atlético. No será el único homenaje del club, que en estos dos años que quedan hasta ese momento seguirá adecuando el Wanda Metropolitano para hacerlo suyo, con esculturas alrededor del estadio y algunos lemas que acompañan a la entidad desde siempre, así como la construcción de un museo para echar la vista atrás en la historia atlética