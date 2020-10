El Athletic explica por qué no fichó a Javi Martínez y a Fernando Llorente

El presidente del Athletic, Aitor Elizegi, compareció ante los medios para hacer balance del mercado de fichajes y respaldar a Garitano como técnico.

El presidente del , Aitor Elizegi, ha explicado por qué no ficharon en el último día del mercado de fichajes a Fernando Llorente, que quería volver desde el Nápoles.

"No sé quién activa la operación, estuve con Gaizka el sábado en Lezama y los dos dimos por cerrado el mercado. El club habló con el jugador, pero no entabló ninguna negociación. Hay que respetar a cualquier persona que llama a la puerta del Athletic. Nosotros abrimos la puerta de Ibaigane a cualquier persona que viene a nuestra casa", señaló.

¿Por qué no ficharon a Llorente?: "Mi postura está a la cabeza de mi junta directiva. Es imposible tener otra. Yo personalmente siempre estaré... A la cabeza de mi junta directiva, que mira a diario. Además, me gustaría agradecer el esfuerzo de estos ocho meses. No han hecho otra cosa que mirar por el bien del club, y mi obligación es estar orgulloso de ellos. Muchos días no me da tiempo a darle las gracias y aprovecho para hacerlo hoy. Las decisiones las tomo yo, la junta directiva, unos están a favor y otros en contra. La mayoría de nuestra junta directiva, conmigo a la cabeza, tomó una decisión que consideramos que era la mejor para el club. Queríamos a un jugador y está con nosotros".

Sí que intentaron fichar a Javi Martínez: "Hubo consenso en ir a por Javi Martínez. Le preguntamos bajo qué condiciones podría venir".

Los jugadores dieron su opinión sobre Llorente: "Los jugadores lo hacen, y espero que lo sigan haciendo: comparten su opinión como profesionales de este club, incluidos los jugadores. Son opiniones que, seguramente, tendrán diferencias. Desde el más absolito respeto a la directiva, a la dirección deportiva, a la ilusión por esta temporada. Vamos a seguir escuchando como siempre, y después la junta directiva toma las decisiones. No es solo en el mercado de fichajes. Son las que tomamos en la final de Copa, abriendo Lezama... es importante tener a gente al lado con sus propias ideas, y es importante respetar el consenso en el club".

Confianza en el proyecto: "El club sigue fuerte, confía en sus profesionales y en lo que ocurre día a día en Lezama. El club ve un ambiente, visión en el ámbito deportivo que va en una única dirección: alrededor de Rafa Alkorta, de Gaizka Garitano y de sus categorías inferiores. No lo veo desde hace tiempo. Después veo Ibaigane a diario, unos profesionales que se desviven a diario para sacar adelante el club. El trabajo es diario, por encima de las horas que algunas persoans pueden aguantar físicamente por llevar a diario este club, de lunes a domingo desde hace ocho meses para gobernar este club. Orgulloso de lo que están haciendo porque no se puede hacer más. Se puede hacer mejor en ocasiones, pero no mucho más".

Respalda a Garitano: "Hasta la fecha, nuestra sensación al verle trabajar, el compromiso, cómo maneja el vestuario, la plantilla y los equilibrios... Él ha conseguido que muchos puestos tengan ese equilibrio. Tiene a media docena de jugadores que pensamos que pueden marcar muchos partidos en el Athletic. Eso es su trabajo, él ha creado esa confianza entre veteranos y juventud. Les ha dado confianza para salir de una crisis deportiva de manera brillante. Después les convenció para comenzar la temporada y jugar dos partidos míticos en San Mamés: y . Partidos memorables. Luego les convenció para seguir adelante en la Copa. Remonta en y el 14 de marzo el planeta entra en crisis mundial sanitaria, después de ganar 1-4 al . Se suspende un partido en San Mamés contra el Atleti y la afición deja de entrar al estadio. en esta pretemporada seguimos confiando en que es quien puede gobernar en esta incertidumbre".