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«El asunto está en manos de la directiva»: Inzaghi abre la puerta al regreso de Cancelo al Barcelona

Fichajes
S. Inzaghi
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João Cancelo
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El astro portugués presiona...

Una sola palabra de Simone Inzaghi bastó para encender el mercado de fichajes en Barcelona, después de que el entrenador del Al-Hilal confirmara que el futuro de Joao Cancelo ya no es una decisión técnica, sino que ha pasado a manos de la directiva del club saudí.

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Las declaraciones del técnico italiano llegaron horas antes del partido inaugural del Al-Hilal en la liga ante el Al-Faisaly, en el que el lateral portugués quedó fuera de la convocatoria, en un paso que confirmó su exclusión de los planes de Inzaghi para el inicio de la temporada.

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Inzaghi dijo, en unas declaraciones recogidas por el diario español "Sport": "Cancelo sigue entrenando con normalidad con el equipo, pero su futuro y su continuidad o no es un asunto que compete al consejo de administración".

Una declaración que el Barcelona consideró una señal clara para avanzar en las negociaciones por su regreso, ya que el entrenador Hansi Flick lo sitúa como su principal prioridad para reforzar la posición de lateral por su capacidad para jugar tanto en la banda derecha como en la izquierda.

Por su parte, Cancelo no ocultó su deseo de regresar al Camp Nou, algo que quedó patente a través de su cuenta de "Instagram", donde el pasado viernes publicó una nueva imagen relacionada con el Barcelona mediante la función de historias, en su segunda insinuación pública desde el final de la temporada pasada.

El obstáculo: 15 millones de euros

Y pese al acercamiento inicial entre ambos clubes en torno a una operación de 10 millones de euros, fuentes saudíes revelaron que el Al-Hilal elevó sus exigencias hasta los 15 millones de euros para permitir la salida del jugador de 32 años.

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Esto provocó un enfriamiento de las negociaciones, ya que el Barcelona se niega a pagar una cantidad exagerada, mientras que el Al-Hilal mantiene su postura a la espera de encontrar un sustituto adecuado antes de desprenderse de su estrella portuguesa.

La pelota está ahora en el tejado del director deportivo Deco, a quien se le exige encontrar una fórmula que reduzca el valor de la operación y cierre el regreso de Cancelo que espera Flick.

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