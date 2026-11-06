Compartir Sigue a GOAL en Google

Harry Kane ha asegurado oficialmente su continuidad a largo plazo en el Bayern de Múnich al firmar una importante ampliación de contrato en el Allianz Arena. El capitán de Inglaterra se convertirá en el futbolista mejor pagado de la historia del fútbol alemán, después de que el gigante bávaro haya hecho todo lo posible por retener a su jugador más importante.

Anuncios

Un acuerdo económico de récord en Múnich

Kane ha comprometido oficialmente su futuro a largo plazo con el Bayern, al firmar una ampliación de contrato de dos años que mantendrá al prolífico goleador en el Allianz Arena hasta junio de 2029. Este acuerdo histórico no incluye una cláusula de rescisión, lo que garantiza que el gigante de la Bundesliga mantenga el control absoluto sobre el futuro del vigente ganador del Balón de Oro. Con este pacto, el club más laureado de Alemania ha enviado un contundente mensaje al resto de la élite europea sobre su poderío económico y su ambición deportiva.

Las cifras del acuerdo son realmente asombrosas y convierten al jugador de 33 años en el futbolista mejor pagado de la historia del club. Según las investigaciones de Sky Germany, Kane percibirá un salario bruto anual superior a 30 millones de euros si se incluyen las primas por rendimiento. Según esos informes, estos lucrativos complementos están ligados a la conquista de títulos en la Bundesliga, a llegar lejos en la Champions League, a premios individuales como otro Balón de Oro y a objetivos concretos de goles y asistencias.

Este impresionante salario sitúa al exdelantero del Tottenham Hotspur entre los tres futbolistas mejor pagados de Europa. Desde su llegada a Alemania en 2023 por una cantidad inicial de 95 millones de euros, Kane ha justificado cada céntimo de la inversión. Ha mantenido un extraordinario ritmo goleador, con 156 tantos en 161 partidos oficiales con el club. Más allá de su eficacia de cara a portería, su aportación creativa ha sido igual de importante: el capitán de Inglaterra ha repartido 41 asistencias en lo que va de su etapa en Baviera.

Dreesen elogia al «mejor delantero del mundo»

La directiva del Bayern ha expresado abiertamente su disposición a superar sus límites económicos para que su estrella esté contenta y asentada en el club. El director ejecutivo, Jan-Christian Dreesen, explicó que el club tuvo que llevar sus finanzas al límite para cerrar el acuerdo, aunque señaló que la calidad del jugador exigía semejante compromiso. La decisión refleja la estrategia del club de apostarlo todo, iniciada cuando lo convenció para dejar el norte de Londres hace tres años, en una operación que cambió el panorama del fútbol alemán.

Anuncios Anuncios

«Por supuesto, está claro que el mejor jugador del mundo también tiene un contrato de primer nivel con nosotros», afirmó Dreesen durante el anuncio del acuerdo. «Es un gran contrato para nosotros y para un gran jugador. Hace tres años, fue el mayor fichaje que habíamos hecho jamás en cuanto a su magnitud. Dijimos entonces que lo habíamos apostado casi todo. Pero Harry ha valido cada céntimo, en muchos sentidos».

Related Topics

Próximos partidos M05 Bundesliga 09:30 FCB

Kane encuentra un segundo hogar

Para el propio jugador, la decisión de prolongar su estancia en Alemania estuvo motivada tanto por la satisfacción profesional como por la felicidad personal. Kane se ha adaptado perfectamente a la vida en Múnich y su familia se ha asentado bien en la capital bávara. El delantero expresó su profundo cariño por la afición y su satisfacción con el rumbo deportivo actual del club bajo la dirección del entrenador Vincent Kompany. Su principal motivación sigue siendo conquistar títulos colectivos, una cuestión que ha marcado el relato de esta nueva etapa de su carrera.

«Me siento como en casa en el FC Bayern: me encanta el club, la afición y la ciudad de Múnich. Tenemos un equipo fantástico y, en Vincent Kompany, un entrenador fantástico», declaró Kane a los canales de comunicación del club tras firmar la ampliación. «Me enorgullece mucho formar parte de este club. Toda mi familia es muy feliz aquí, quería quedarme, ahora tengo muchas ganas de afrontar el futuro y quiero ganar muchos más títulos con este gran club».

Anuncios

Una declaración de intenciones para la Bundesliga

La renovación de Kane supone un enorme impulso para la proyección internacional de la Bundesliga, que conserva a una de las figuras más reconocibles del deporte mundial como principal atractivo de la competición. Al eliminar cualquier posibilidad de una salida a precio reducido o mediante una cláusula de rescisión, el Bayern ha protegido a su activo más valioso en la etapa veterana de su carrera. La ausencia de una opción de ampliación adicional en el contrato hasta 2029 sugiere que este podría ser el último gran contrato de la ilustre carrera de Kane al más alto nivel del fútbol europeo. Mientras el Bayern se prepara para una serie decisiva de partidos en las competiciones nacionales y continentales, la resolución de la situación contractual de Kane elimina una posible distracción.