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Todos los que conocen a Raúl Asencio, la estrella del Real Madrid, sabían de antemano que, pese a haberse sometido a una operación quirúrgica a principios del mes pasado, lograría reducir el periodo de recuperación, que entonces estaba fijado en cuatro meses, es decir, hasta finales de enero o principios de febrero de 2027.

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Pero Asencio contó con valentía y perseverancia, y siempre fue consciente de que daría todo lo que estuviera en su mano, mediante dobles sesiones de entrenamiento en Valdebebas, para acelerar su proceso de regreso a los terrenos de juego.

El diario AS informó de que Raúl logró reducir en mes y medio su periodo de recuperación, tras haberse sometido a una operación quirúrgica para tratar una fisura en el peroné, y espera incorporarse a la lista del equipo para enfrentarse al Arsenal, el próximo 9 de diciembre.

El joven jugador se tomó el asunto con gran seriedad, hasta el punto de que hace varios días empezó a ponerse sus botas, a entrenar sobre el césped y a tocar el balón, cosas cuyo inicio los planes iniciales habían fijado para el mes de diciembre.

Y en su mente ya hay una fecha concreta marcada con un círculo rojo (16 de diciembre), después de que aumentara su concentración en triunfar con la camiseta del Real Madrid, tras sus habituales conversaciones con su entrenador José Mourinho en el interior de la ciudad deportiva de Valdebebas.

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Esa noche, el Real Madrid disputará su primer partido eliminatorio en la presente edición de la Copa del Rey. Y lo normal, según el sorteo, y al tratarse del primer cruce eliminatorio de un club que participa en la Liga de Campeones, es que el Real Madrid se mida a un equipo de Primera Federación o de Segunda Federación.

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El partido estará, con toda probabilidad, lo suficientemente al alcance del equipo como para conceder a Asencio sus primeros minutos de juego, y recuperar la sensación de volver a ser futbolista; que es lo que más orgullo le produce en esta vida que no siempre ha sido un camino recto y allanado ante él.

Algunos recodos difíciles aparecieron en su camino, pero hace unas semanas aseguró, en una entrevista con el diario AS, que había hecho autocrítica y reconocido algunos de los errores que había cometido, y que de ahora en adelante se dedicaría a defender la camiseta del Real Madrid con todo lo que tiene, y a preservar su dignidad y su valor.

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Asencio no es de los jugadores que hablan simplemente por aparecer ante el público. Es obstinado, y lo que se propone, sigue trabajando hasta conseguirlo. Por eso, espera volver a entrenar con el grupo del primer equipo tras el final del parón internacional, y aspira incluso a incorporarse a la lista del equipo para enfrentarse al Arsenal en la Liga de Campeones el 9 de diciembre, así como al partido entre el Real Madrid y Osasuna en la Liga el 13 de diciembre, el mismo equipo al que se enfrentó cuando disputó su primer partido en el estadio Santiago Bernabéu hace dos años.

Mourinho se siente muy satisfecho con la personalidad de Raúl Asencio y su compromiso profesional, algo que quedó patente en la histórica noche de la victoria en el Clásico, cuando tomó el avión con el resto de sus compañeros para mostrar cohesión y solidaridad con el grupo, fueran cuales fueran las circunstancias.

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Asencio también se sentó en las gradas del estadio Spotify Camp Nou, justo detrás de los banquillos que ocupaban Mourinho y los miembros de su cuerpo técnico.

Asencio recibió numerosos insultos en el feudo del Barça, pero mostró una gran madurez, y se limitó a sonreír y a celebrar con sus compañeros la magnífica victoria en el Clásico.