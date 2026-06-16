El astro de Inglaterra queda fuera del Mundial por una grave lesión

La selección inglesa sufre la baja de uno de sus jugadores más destacados para el Mundial 2026 por una grave lesión.

Según el diario británico «The Sun», se confirmó la ausencia de Tino Livramento del Mundial apenas un día antes del debut de Inglaterra en el torneo.

Según el diario, el defensa del Newcastle United será sustituido en la lista debido a su lesión.

El defensa de 23 años sufre una lesión en el isquiotibial, por lo que Trevoh Chalobah, del Chelsea, podría reemplazarlo.

El reglamento permite reemplazos por lesión grave hasta 24 horas antes del debut.

Con seis partidos internacionales, Leframento jugó todos los encuentros de Inglaterra en 2026 menos uno: se quedó en el banquillo en el amistoso ante Costa Rica (3-0) la semana pasada.

Es uno de los varios defensas polivalentes que Tuchel convocó para el torneo, por su capacidad para actuar en toda la línea defensiva.

Su posición habitual es la de lateral derecho, aunque también ha jugado como lateral izquierdo con Eddie Howe en el St James’ Park.