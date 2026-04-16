Goal.com
En directo
Aston Villa FC v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg TwoGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traducido por

El Aston Villa tampoco tiene ningún problema en casa contra el Bolonia: duelo inglés en semifinales

Aston Villa vs Bologna
Aston Villa
Bologna
Europa League
T. Dallinga
O. Watkins
E. Buendia
M. Bizot
I. Maatsen
L. Bogarde
M. Rogers
E. Konsa

El Aston Villa se clasificó para las semifinales de la Europa League tras vencer 1-3 en la ida y 4-0 en la vuelta al Bolonia. En semifinales se medirá al Nottingham Forest.

En el Villa, con tintes holandeses, tres neerlandeses empezaron en el banquillo: Ian Maatsen, Marco Bizot y Lamare Bogarde. El único neerlandés del Bolonia, Thijs Dallinga, se perdió el partido por lesión.

En la primera parte el encuentro fue de sentido único. A los quince minutos llegó el 1-0 de Ollie Watkins, quien remató un centro raso de Morgan Rogers tras una bonita jugada.

Poco después, el portero Federico Ravaglia desvió un disparo suyo al segundo palo. Diez minutos más tarde, tras una mano de Martin Vitík, Rogers falló un penalti que detuvo de nuevo Ravaglia.

Sin embargo, el saque de banda siguiente terminó en el 2-0 de Emiliano Buendía. Antes del descanso, Rogers marcó el 3-0 al rematar desde la izquierda al primer palo.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Bologna crest
Bologna
BOL

En la segunda parte, el Villa bajó el ritmo; la victoria estaba asegurada y prefirió guardar fuerzas para el final de temporada.

En los últimos minutos, Lucas Digne probó al palo cercano, pero Ravaglia desvió. Justo antes del final, tras un córner, Ezri Konsa voleó el 4-0.

Anuncios