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Según las informaciones, el Aston Villa ha decidido retirar su amenaza de emprender acciones legales contra Jamie Carragher después de que el exdefensa del Liverpool se disculpara públicamente por sus recientes declaraciones. El club de las Midlands había reaccionado inicialmente con indignación a los comentarios del comentarista, que el presidente Nassef Sawiris consideró irrespetuosos con la institución y sus aficionados.

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Las polémicas declaraciones de Carragher en un pódcast

A última hora de la noche del viernes, el club de las Midlands utilizó las redes sociales para anunciar su intención de demandar al exdefensa del Liverpool. La disputa surgió a raíz de un episodio reciente del pódcast Stick to Football, en el que el comentarista sugirió que Unai Emery dejaría Villa Park encantado para irse a Old Trafford.

Según BirminghamLive, el club ha dado marcha atrás. Este rápido cambio de postura llega después de que Carragher se retractara públicamente de sus declaraciones durante el fin de semana.

Una disculpa tras el arrebato en el pódcast

En aquella conversación, Carragher expuso sin rodeos la jerarquía del fútbol y afirmó que el United está claramente por encima del Villa. «Seguro que él (Emery) querría tener la oportunidad de entrenar de nuevo a un gigante», dijo Carragher. «En el fútbol hay una jerarquía, te guste o no. Así que el Real Madrid le quitará al Manchester United a su mejor jugador, le quitará a [Cristiano] Ronaldo. Hay muy pocos clubes por encima del United, y lo mismo ocurre con el Liverpool».

Después lanzó un mensaje directo a la afición del Villa: «Pero habrá equipos por debajo del Aston Villa que se llevarán a su entrenador o a sus jugadores, así que cerrad la **** boca, aficionados del Villa. El Aston Villa nunca será el Manchester United».

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Tras las intensas críticas, el comentarista se retractó por completo durante el fin de semana. Dijo: «Quiero pedir disculpas al Aston Villa, a sus propietarios y a sus aficionados. El lenguaje que utilicé esta semana fue torpe y desacertado. Puedo asegurar a los aficionados del Villa que lo dije en tono de broma, pero entiendo que no se haya interpretado así, por lo que pido disculpas».

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La cotización de Emery sube entre las dificultades del United

El pésimo inicio de temporada del Manchester United ha llevado al club a estudiar posibles sustitutos de Michael Carrick por si fuera necesario cambiar de entrenador. Emery se ha perfilado como uno de los principales candidatos tras transformar al equipo de Villa Park.

Pese a una etapa anterior poco memorable en Inglaterra con el Arsenal, el técnico español ha reconstruido su reputación de manera espectacular. Ha llevado al equipo de las Midlands a la Champions League en dos ocasiones y ha sumado otro triunfo en la Europa League a su extenso palmarés, consolidando aún más su legado en las competiciones europeas.

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Duelo en Old Trafford

Tras la salida de numerosos jugadores en verano y un comienzo de temporada titubeante, los hombres de Emery han encontrado su ritmo y acumulan ya cinco partidos sin perder. Pondrán a prueba ese buen momento este domingo ante un United en dificultades, en un duelo crucial de la Premier League que cobra aún más relevancia por todo lo sucedido.