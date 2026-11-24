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La crisis del Aston Villa se agravó el martes por la noche en Estambul. Un cabezazo tardío de Deniz Gul dio al Galatasaray la victoria por 1-0 y puso fin a uno de los récords de los que más orgulloso estaba Unai Emery. Por primera vez con el técnico español, el Villa ha perdido dos partidos consecutivos en la fase de liga de la Champions League. Ya suma seis encuentros sin ganar entre todas las competiciones y no marca desde el 8 de noviembre.

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Un cabezazo tardío pone fin al récord de Emery

Gul salió del banquillo para decidir un partido igualado en el RAMS Park en el minuto 79. Marcó de cabeza después de que Nicolas Jackson intentara despejar sin acierto un córner. Fue el primer disparo a puerta del Galatasaray. En la jugada, Gul recibió una patada de Jackson en la cara, aunque el VAR descartó la tarjeta roja para el delantero del Villa.

La derrota significa que el Villa ha perdido dos partidos consecutivos de fase de liga o de grupos por primera vez con Emery. Se acaba así un récord que había sustentado su ascenso como potencia europea.

Sin victorias ni goles

El Villa se ha desplomado desde que venció al Manchester City el 24 de octubre. El equipo de Emery lleva ya seis partidos sin ganar. Tampoco ha marcado desde el gol de Leon Goretzka contra el Manchester United el 8 de noviembre.

La noche de Estambul resumió sus problemas en ataque: a Johan Manzambi le señalaron fuera de juego después de rematar hacia el portero y el Villa no aprovechó las posiciones prometedoras que alcanzó en el último tercio. Emery vio una amarilla en los últimos minutos al estallar de frustración.

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En peligro su plaza entre los ocho primeros

El Villa sigue por ahora entre los ocho primeros con nueve puntos, pero el Galatasaray le ha igualado. El líder de la Superliga turca acumula ya ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones. La posición del Villa podría empeorar cuando se complete la quinta jornada.

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Su viaje a Estambul había quedado eclipsado por las informaciones sobre un león suelto . Tras este resultado, Emery afronta un exigente calendario europeo, con partidos pendientes ante el PSG y el Borussia Dortmund.

El Ipswich, próximo rival de un Villa en apuros

El equipo de Emery debe reponerse rápido para visitar el sábado al Ipswich en la Premier League.

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Acabar con la sequía goleadora será la prioridad para un Villa que necesita mejorar tanto en Europa como en la competición nacional.