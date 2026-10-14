El Aston Villa suma seis puntos en la fase de liga de la Champions League. El campeón de la Europa League fue muy superior este miércoles en Villa Park a un flojo Fenerbahçe (6-0), en el que Nathan Aké fue titular. Nicolas Jackson tuvo un papel protagonista en el equipo vencedor.

El conjunto local reclamó a gritos un penalti a los siete minutos, cuando Archie Gray cayó al suelo. Sin embargo, el árbitro no señaló la pena máxima. Unos minutos después, el Aston Villa marcó por medio de Johan Manzambi, cuyo disparo cambió de dirección antes de entrar en la portería.

El Fenerbahçe empezó a salir de su campo, pero se topó con dos grandes paradas de Zion Suzuki. Fue el Aston Villa quien duplicó su ventaja. Jackson no dio opción al portero Ederson con un potente disparo desde el borde del área. Los visitantes lamentaron un remate de Oguz Aydin al larguero en el tramo final de la primera mitad.

Jackson firmó con una gran definición su segundo gol de la noche en el minuto 39, tras una buena combinación con Ross Barkley. El Fenerbahçe parecía quedarse sin opciones de lograr un buen resultado en Villa Park antes incluso del descanso. Mientras tanto, el príncipe Guillermo disfrutaba con el juego del equipo de Unai Emery.

El Aston Villa también fue muy superior al club turco tras el descanso. Ederson detuvo un remate de Ibrahim Mbaye y Matty Cash disparó por muy poco fuera. Mediada la segunda parte, Mbaye no podía creer que hubiera desaprovechado una gran ocasión para marcar el 4-0.

El 4-0 acabó llegando cuando İsmail Yüksek cometió un penalti y Barkley aprovechó la oportunidad. Romelu Lukaku entró en el campo por los visitantes en el tramo final, pero ya era demasiado tarde para evitar la abultada derrota. Poco después, Barkley elevó el marcador a 5-0, para alegría de la afición del Villa.

Y la cuenta no terminó ahí: en los últimos minutos, el suplente Tammy Abraham estableció el 6-0 definitivo al empujar el balón a la red desde muy cerca.

Una victoria amplia, por tanto, para el Villa, que ha tenido un inicio de temporada complicado en la Premier League. El Fenerbahçe tendrá una nueva oportunidad el sábado, cuando reciba al Alanyaspor en Estambul.