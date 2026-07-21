La leyenda del Manchester United Gary Neville dirigió duras críticas al rendimiento de la selección de Argentina en la final del Mundial 2026, que perdió ante España por 1-0, describiéndolo como "un montón de basura" y asegurando que fue la genialidad de Lionel Messi por sí sola la que llevó a la Albiceleste al partido decisivo.

Neville (51 años) declaró en el pódcast "Stick to Football": "Jugaron muy mal, seamos claros. Jugaron mal, lo que quiero decir es que si consiguieron mantenerse en el partido debemos elogiarlos. Lo hicieron bien, pero jugaron de forma pésima".

El extécnico del Valencia, que disputó 85 partidos internacionales con Inglaterra, afirmó que Argentina no habría llegado a la final del Mundial por segunda vez consecutiva de no ser por Messi, que anotó 8 goles en el torneo, y dijo: "Argentina cuenta con una compenetración magnífica y un espíritu competitivo feroz, y tiene un jugador asombroso en la línea de ataque que la ayuda a conseguir la victoria; sin él probablemente habría tenido dificultades para llegar hasta ahí".

Neville no dio marcha atrás en su postura contundente pese a elogiar el espíritu de lucha de Argentina, e insistió: "Si el aspecto es malo y el olor es desagradable, es malo, con franqueza. Lo que vimos en el partido final fue un rendimiento mediocre; jugaron mal en distintos momentos".

Por su parte, Ian Wright, la leyenda del Arsenal que disputó 33 partidos internacionales con Inglaterra, reconoció: "Me alegro de que Argentina no ganara, pero también estoy triste. No me gustó ver a Messi llorar de esa manera, era evidente lo mucho que le afectaba el asunto", y añadió: "Pero estoy muy contento por España".