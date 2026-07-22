El asistente de Scaloni corta de raíz los rumores de conflicto en la concentración de Argentina

El cuerpo técnico de la selección argentina rompió su silencio para poner fin a la avalancha de rumores y teorías conspirativas que estallaron tras la derrota en la final del Mundial ante España, en una ola de suspicacias que abarcó todo, desde las expresiones de los rostros de los jugadores hasta las palabras de Lionel Messi antes del partido.

Roberto Fabián Ayala, ayudante del entrenador Lionel Scaloni, afirmó en unas declaraciones contundentes que recogió el diario argentino "tycsports" que todo lo que circula sobre la existencia de cosas anormales en la final carece por completo de veracidad.

Ayala añadió: "Son cosas que escuchamos y decimos: (no puede ser que digan estas cosas)... porque nada de eso ocurrió, sino todo lo contrario".

Las declaraciones de Ayala llegaron como respuesta a una ola de teorías que se propagó con fuerza en las redes sociales desde la derrota de Argentina por 1-0 ante España en el estadio MetLife de Nueva Jersey, cuyos difusores aseguraban que los jugadores de Argentina llegaron con caras de disgusto, que apenas remataron una sola pelota a puerta durante los 120 minutos, que Messi instó a sus compañeros con la frase "olvidémonos de todo" antes de saltar al terreno de juego, y que Enzo Fernández recibió una tarjeta amarilla solo por hablar.

Ayala no fue el único que criticó estas preguntas, pues lo precedió el propio seleccionador Lionel Scaloni, quien pareció enfadado al ser preguntado, mientras abandonaba el complejo de entrenamiento de Ezeiza, sobre la existencia de un "conflicto interno" en la selección, y dijo: "No puedo creer lo que me preguntan, ya nos alejamos del tema, muchachos".

Antes de regresar a su ciudad natal de Bujáter, se le hicieron a Ayala otras preguntas sobre las teorías en boga en internet, especialmente sobre el discurso motivacional de Messi y el rendimiento del equipo, a lo que respondió con firmeza tajante pese a su tono amable: "No sigo las redes sociales, no sé nada, no tengo ninguna idea de lo que dices", en un mensaje claro para cortar de raíz cualquier especulación.

Estas declaraciones llegan en un momento en que los aficionados e incluso algunos periodistas en las redes sociales se dedican a convertir la intuición y las conjeturas en verdades absolutas, sin haber estado presentes en el estadio.

El cuerpo técnico de Argentina sostiene que la única verdad la conocen quienes pisaron el césped del estadio MetLife el pasado domingo, y es que España fue la parte superior y se llevó el título.