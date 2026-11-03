El asesor del Panathinaikos advierte al Real Madrid sobre el infierno de Atenas

Miguel Ángel Corona, asesor deportivo del Panathinaikos, aseguró que el duelo del Real Madrid ante el AEK Atenas en la Liga de Campeones se disputará en medio de un ambiente de grada incandescente, destacando la gran fortaleza física del equipo griego, aunque consideró que la velocidad ofensiva del conjunto blanco podría marcar la diferencia en el encuentro.

Según el diario español "As", Miguel Ángel Corona posee un buen conocimiento de ambas partes del enfrentamiento, tras haberse formado en las categorías inferiores de la academia del Real Madrid, antes de trasladarse a Atenas, donde continúa su vínculo con el Panathinaikos en el cargo de asesor deportivo, después de haber asumido la dirección deportiva del club durante una temporada, experiencia que lo convierte en una fuente fiable para analizar el fútbol griego, y en especial al AEK, próximo rival del conjunto blanco en la competición europea.

Corona declaró: "Hace exactamente un año, Rafa Benítez asumió el banquillo del equipo, mientras que yo ocupé el cargo de director deportivo. Creo que logramos alcanzar los objetivos marcados, ya que el equipo atravesaba una etapa muy difícil, pero Rafa consiguió conducirlo hasta la participación en las competiciones europeas y llegar a los octavos de final, un logro que no se alcanzaba desde hacía 16 años". Tras el cambio de rumbo del club el verano pasado, Corona acordó continuar su trabajo en Atenas como asesor deportivo del club y de su junta directiva.

Corona, desde su posición dentro del fútbol griego, posee una visión clara de la naturaleza de las competiciones allí, donde afirmó: "El fútbol griego se caracteriza por una gran intensidad y una enorme pasión. Este es un país muy apasionado por el deporte, y los grandes partidos dejan un impacto enorme, tanto en los momentos de euforia y celebración como en los de tensión".

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Este ambiente apasionado se refleja también en las competiciones de la liga griega, pues los partidos de los grandes equipos son dirigidos en muchas ocasiones por árbitros extranjeros, y además se imponen restricciones a la asistencia de las aficiones de los equipos visitantes a los estadios.

Corona añadió: "El país realiza esfuerzos para garantizar la seguridad y, a partir de ahí, trabajar en el desarrollo del fútbol y en su progreso".

En cuanto a la lucha por el título de la liga griega, Corona pronosticó que la competición esta temporada estará más concentrada entre un menor número de equipos en comparación con temporadas anteriores, después de que su trabajo durante el último año dentro de la estructura directiva del Panathinaikos contribuyera a devolver al equipo a la cima del fútbol griego.

El Panathinaikos no se corona campeón de liga desde hace 16 años, pero actualmente lidera la clasificación, tras su victoria sobre el AEK a finales de la semana pasada.

Corona declaró: "Parece que la competición estará más concentrada entre el Panathinaikos y el Olympiacos. También se aprecia la superioridad económica de ambos clubes en comparación con el resto de equipos".

Corona considera que esta situación afecta al AEK, que sufre las exigencias de la participación en la Liga de Campeones, además de la ausencia de uno de sus elementos más destacados, Pineda, explicando: "Para mí, era el alma del equipo. La estructura base del equipo sigue siendo prácticamente la misma, con dos centrales que poseen una gran fortaleza, y delanteros que cuentan con enormes cualidades físicas, como Jovic, que ha encontrado su lugar adecuado, y Vargas, pero el mediocentro era un elemento sumamente importante en la manera de jugar del equipo. Creo que notan mucho su ausencia".

Corona también elogió el trabajo que realiza Javier Ribalta, director deportivo del AEK, afirmando: "Está haciendo un trabajo excepcional".

El exfutbolista cree que el nivel de las competiciones en Grecia es más alto de lo que suele pensarse, donde afirmó: "La liga griega no se clasifica entre las cinco grandes ligas europeas, y eso es evidente, pero supera de forma notable a las ligas de los países del Golfo, e incluso a la liga turca. El nivel es muy alto, especialmente entre los grandes equipos".

Sobre el esperado enfrentamiento ante el Real Madrid, Corona puso de relieve la gran fortaleza física del AEK, aunque considera que el conjunto blanco posee un arma que podría darle la ventaja, explicando: "Es un equipo que tiene un ritmo muy rápido, tanto en el ritmo de los partidos como en la preparación física. Sus dos centrales son muy fuertes, y además sus dos delanteros, si juegan juntos, resultan difíciles de manejar por su fortaleza física. Pero la velocidad que tiene el Real Madrid en la línea delantera podría marcar la diferencia".

Hay otro factor que no debe pasarse por alto, según Corona, que es el ambiente de grada esperado durante el partido, donde afirmó: "El ambiente será impresionante. En noches como esta, el fútbol griego puede demostrar al resto de Europa que posee equipos, aficiones y una gran pasión. La afición se involucrará con fuerza en el partido, y el ambiente será muy incandescente".

Corona espera presenciar el partido desde las gradas del estadio, pues su vínculo emocional con el Real Madrid sigue siendo fuerte, dada su formación en la academia del club blanco, y cerró sus declaraciones diciendo: "Ojalá pueda verlos. Les deseo toda la suerte, no solo en este partido, sino que espero que lleguen a la final y se coronen con el título".