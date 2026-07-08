Un reportaje periodístico publicado este miércoles revela una grave crisis en la Federación Argentina de Fútbol, coincidiendo con la participación de la selección absoluta en el Mundial 2026 y la polémica que rodea al equipo.

Según Foot Mercato, las decisiones del árbitro François Litxer han provocado duras críticas; el seleccionador Hossam Hassan tildó el partido de amañado, y varios jugadores egipcios acusaron a la FIFA de favorecer a Argentina. Las acusaciones de parcialidad se propagaron con rapidez en redes y prensa internacional.

Para muchos observadores, el encuentro se ha convertido en un símbolo del Mundial 2026, donde cada decisión que involucra a Argentina despierta recelos.

Esta polémica no es aislada: desde el inicio del Mundial 2026, la FIFA ha recibido duras críticas por su gestión, sus vínculos con líderes políticos como Donald Trump y la organización general del torneo.

Las relaciones públicas entre Gianni Infantino y varios responsables argentinos han suscitado recelos entre algunos observadores durante meses, mientras que las teorías de la conspiración se multiplican tras cada partido que disputa la selección argentina.

En Europa se pide más transparencia y la Unión Europea exige investigar las relaciones de Infantino tras la intervención de Trump para anular la roja a Balogun.

En este clima tenso, los críticos de la FIFA interpretan cada decisión arbitral a favor de Argentina como una nueva prueba, mientras las federaciones nacionales presentan múltiples apelaciones tras algunos partidos.

A pesar de que no hay pruebas fehacientes, la tensión crece conforme avanza el torneo.

Además, según Fox News y La Nación, el FBI y fiscales federales investigan las finanzas de la Asociación Argentina de Fútbol, liderada por Claudio Tapia.

El objetivo es esclarecer el movimiento de cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales de la AFA a través de bancos estadounidenses.

Las autoridades buscan determinar si algunas de estas operaciones constituyen delitos financieros de competencia federal.

El caso ya rebasa lo deportivo: el Departamento de Justicia de EE. UU. lo investiga mientras Argentina juega el Mundial 2026 en territorio estadounidense, lo que amplifica el eco mediático.

Según Fox News y La Nación, los investigadores ya interrogan a varios testigos.

Analizan los movimientos bancarios en busca de irregularidades.

Los fiscales evalúan interrogar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei, que podrían haber tenido acceso a información sensible sobre estas operaciones.

El objetivo de las autoridades estadounidenses es determinar si algunas de estas transacciones constituyen delitos financieros de su competencia.

Documentos de «La Nación» mencionan al menos 260 millones de dólares gestionados por una empresa ligada a las actividades internacionales de la Asociación Argentina de Fútbol.

Los investigadores siguen la pista de decenas de millones de dólares cuyo destino final aún no está claro en los documentos bancarios.

También analizan transferencias a varias empresas para decidir si abren una causa penal por corrupción y blanqueo de capitales.

Por ahora no hay pruebas de culpabilidad y rige la presunción de inocencia, pero la sola presencia del FBI investigando durante el Mundial genera revuelo, más aún con la delegación argentina en Estados Unidos.

En un contexto ya marcado por la polémica arbitral, este escándalo financiero incrementa las críticas a la gestión del fútbol argentino y alimenta la desconfianza sobre la organización del Mundial 2026.