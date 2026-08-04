El club marroquí Renaissance Berkane anunció este martes la contratación oficial del portugués Pedro Bobista como nuevo director técnico del equipo, en un movimiento sorpresivo que llega pocas semanas después de haber conducido a la selección de Cabo Verde a un logro histórico en el Mundial 2026.

Se espera que Bobista, de 56 años, deje su cargo como seleccionador de Cabo Verde en los próximos días, poniendo así fin a una exitosa trayectoria de varios años con los "Tiburones Azules".

Este nombramiento llega tras prolongadas negociaciones entre ambas partes, durante las cuales se discutió la posibilidad de compaginar el cargo de director técnico del Renaissance Berkane con la continuidad al frente de la selección nacional de Cabo Verde. Sin embargo, los acuerdos finales apuntan a que el técnico portugués se dedicará por completo a su nueva misión con el club marroquí.

El club no reveló los detalles del contrato firmado con Bobista, incluidos su duración o su valor económico, pero fuentes cercanas a la operación confirman que el acuerdo incluye cláusulas ambiciosas acordes con los objetivos continentales y locales del club.

Una trayectoria histórica en el Mundial

Bobista se benefició de la trayectoria excepcional que dirigió con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, donde logró una hazaña histórica sin precedentes para el equipo al alcanzar los dieciseisavos de final del torneo.

El recorrido de los "Tiburones Azules" en el Mundial terminó con una honrosa derrota ante Argentina (2-3 tras la prórroga) en los dieciseisavos de final, en un enfrentamiento emocionante en el que la selección africana mostró un alto nivel técnico frente al combinado que más tarde llegó a la final del torneo.

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