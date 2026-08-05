Christian Nørgaard ya ha dejado el Arsenal después de solo una temporada. El experimentado danés (32) ha sido presentado oficialmente por el Everton y, según medios británicos, deja al vigente campeón de liga cerca de 8,15 millones de euros al cambio.

Nørgaard llegó al Arsenal como jugador de rotación y logró ser útil con regularidad en ese papel. El mediocentro defensivo acabó conquistando la liga con The Gunners y alcanzando la final de la Champions League.

Nørgaard firma un contrato hasta mediados de 2028 con el Everton, donde es el cuarto fichaje del verano tras Merlin Röhl (SC Freiburg, ya había llegado cedido), Tyrique George (Chelsea) y Hayden Hackney (Middlesbrough).

«Se siente genial», declaró el internacional en 41 ocasiones en los canales oficiales del Everton. «Estoy increíblemente feliz y satisfecho de haber llegado al Everton. Entraron en juego muchos factores. Sentía que estaba preparado para un cambio y que quería desempeñar un papel más importante en el fútbol».

«Cuando hablé con David Moyes y con otras personas implicadas en el club, escuché todo el proyecto y eso me atrajo mucho. Ahora que estoy aquí, esa sensación no hace más que reforzarse», afirmó Nørgaard.

El entrenador del Arsenal y exjugador del Everton, Mikel Arteta, no frenó a Nørgaard en su búsqueda de minutos. «Hablé largo y tendido con él sobre el posible traspaso. Y solo tenía cosas positivas que decir sobre el Everton y también sobre David Moyes».

El traspaso de Nørgaard está relacionado en parte con la inminente llegada de Bruno Guimarães. El brasileño ya ha superado el reconocimiento médico y se incorporará al Emirates Stadium por más de 87 millones de euros, donde le espera un contrato de cuatro años. Su presentación, normalmente, tendrá lugar dentro de unos días.