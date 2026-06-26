El Arsenal ve cómo su oferta de 64 millones de euros por la estrella de Brasil es rechazada de inmediato

El Arsenal ofreció 63,7 millones de euros por Bruno Guimarães, según el experto en fichajes Ben Jacobs, de The New York Times. El Newcastle United no quiere vender a su jugador clave de 28 años.

Tras vender a Anthony Gordon al Barcelona, el club no quiere debilitar más su plantilla. Tanto el Newcastle como su entrenador, Eddie Howe, consideran a Guimarães «invendible» y tiene contrato hasta 2028.

Por ello, el club rechazó de inmediato la oferta del Arsenal. Sin embargo, se espera que los londinenses vuelvan a la carga con una segunda propuesta.

Mientras tanto, el Newcastle no tiene problemas económicos y sabe que varios clubes persiguen a Sandro Tonali, compañero de mediocampo de Guimarães; entre ellos el Tottenham.

«Si el Newcastle vendiera a Guimarães y Tonali en el mismo verano, más les valdría dejarlo ya», analiza el experto en clubes Chris Waugh para el New York Times. «La impresión que eso causaría —entre los aficionados y los jugadores actuales y futuros— sería terrible».

«Guimarães es el capitán, su talismán y tiene un vínculo emocional con la afición. Sin él, el Newcastle perdería creatividad y gol, como muestran las estadísticas», añade Waugh.

Sin embargo, el pasado reciente recuerda que elclub no siempre controla la situación: el verano pasado resistía la salida de Alexander Isak, pero la huelga del sueco y la insistencia del Liverpool acabaron forzando su traspaso.

Guimarães sigue con Brasil en el Mundial y, tras ganar el grupo, enfrentará a Japón en octavos. Ya sumó tres asistencias.