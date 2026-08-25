El Arsenal va a vender por 60 millones al hombre de casi 300 partidos con el club

Arsenal está a punto de vender a Gabriel Martinelli al Al-Hilal, según informa el muy fiable Ben Jacobs. El club saudí pagará alrededor de sesenta millones de euros por el brasileño.

Según el periodista británico, las negociaciones entre ambos clubes y entre el jugador y el club se encuentran en una fase muy avanzada, aunque Martinelli todavía no tiene claro si quiere dar el paso.

Martinelli tiene contrato con el Arsenal hasta mediados de 2027 y, por tanto, los Gunners deben venderlo para poder sacar todavía algo por él.

Arsenal venderá con Martinelli a su segundo extremo de este verano. Anteriormente, el vigente campeón de Inglaterra ya vendió a Leandro Trossard al Besiktas por 18 millones de euros.

Por otro lado, Arsenal incorporó a Christos Tzolis procedente del Club Brujas. Por el exjugador del FC Twente se pagaron cuarenta millones de euros.

Si Martinelli acaba marchándose al Al-Hilal, será compañero de equipo, entre otros, de Crycensio Summerville, Karim Benzema y Ruben Neves.

Martinelli disputó un total de 278 partidos con el Arsenal. Marcó 62 goles y dio 38 asistencias. La temporada pasada conquistó la Premier League con el club.