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El Arsenal sigue sin lograr su primera victoria de la temporada en la Women's Super League en el Emirates tras empatar 1-1 con el London City Lionesses. Isobel Goodwin igualó apenas un minuto después del tempranero gol de Frida Maanum para las locales. Mary Earps firmó entonces una serie de grandes paradas que dejaron al Arsenal con su quinto empate consecutivo en casa y en la sexta posición de la tabla.

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El gol inicial de Maanum quedó neutralizado en menos de un minuto

Maanum marcó por segundo partido consecutivo, después de anotar el jueves en el empate 1-1 ante el Barcelona en la Champions League. En el minuto 10, culminó una gran jugada al rematar un pase atrás de Alessia Russo. La ventaja apenas duró 60 segundos: Leah Williamson no siguió el desmarque de Goodwin y la activa delantera envió el balón a la parte alta de la red con un potente disparo.

Ninguna de las dos porteras volvió a encajar un gol, pese a que el Arsenal apretó en busca de la victoria. El equipo local ha empatado sus cinco partidos en casa de la WSL esta temporada, aunque acumula 24 encuentros de liga sin perder en el Emirates.

Earps frustra al Arsenal con ocho paradas

A partir de entonces, Earps marcó la diferencia. Sus ocho paradas fueron su mejor registro en un partido de la WSL desde 2017, según Sky Sports. Solo Phallon Tullis-Joyce, que la sustituyó en el Manchester United, ha hecho más paradas en un mismo encuentro de liga esta temporada. Earps detuvo dos remates de Lisa Baum en la primera parte, mientras que, en la otra portería, Misa Rodriguez evitó el gol de Alexia Putellas.

Delphine Cascarino, que había entrado como suplente, estrelló un disparo en el larguero para el London City en el minuto 68. Después, Earps realizó una doble parada ante Olivia Smith y Maanum y, a cinco minutos del final, desvió al larguero otro remate de Maanum.

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Earps, satisfecha con el empate ante la mirada de Wiegman

Sarina Wiegman siguió el partido desde la grada. La seleccionadora de Inglaterra pudo comprobar lo que aún puede aportar la que fuera portera titular de la selección tras su muy comentada salida del equipo nacional. Preguntada por cómo había vivido el encuentro, Earps declaró a Sky Sports: «Agotador. Es un punto importante fuera de casa.

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«Por las ocasiones, cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Estoy contenta con el punto, aunque me habría gustado sumar los tres. Todas las chicas se dejaron la piel. Me encanta defender. Hoy fue difícil y creo que hicimos un buen trabajo».

El Arsenal, a seis puntos de los tres primeros

El Arsenal es sexto con 14 puntos, a seis del London City, que ocupa la tercera plaza, un revés para sus aspiraciones de acabar en puestos de Champions League. El equipo de Renee Slegers debe empezar a convertir los empates en victorias. Su próximo rival en Europa será el Lyon.

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Earps, que sustituyó hace poco a Elene Lete en la portería, ya ha sido titular en tres partidos con el London City y espera que su actuación le permita quedarse definitivamente con el puesto.