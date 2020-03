El Arsenal sigue siendo el único ‘invencible’ de la Premier League

"El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo". Este proverbio chino se puede aplicar perfectamente a lo sucedido en la pasada semana en la Premier League, cuando dos remates a portería del extremo Ismaïla Sarr en desencadenaban una especie de sensación de alivio y alegría en una parte de , especialmente entre los seguidores del y , mientras los seguidores del lamentaban este doblete.

La reciente victoria del Watford ante el Liverpool del pasado sábado significaba el final de la racha inmaculada de los ‘reds’ en la Premier League. Un rosario de 44 partidos sin perder que entonaban su final sobre el césped de Vicarage Road. O lo que es lo mismo, impedían a los pupilos de Jürgen Klopp cantar el alirón como los ‘invencibles’ de Wenger.

La temporada 2003-04 resultó ser histórica por ser la primera, y hasta ahora única, en la que un equipo de Premier League alzaba el título sin caer en ningún encuentro. Aquel plantel, dirigido por Arsene Wenger, y en las filas con Lehmann, Cole, Campbell, Touré, Vieira, Ljungberg, Pires, Cesc Fàbregas, José Antonio Reyes, Bergkamp o Thierry Henry, sumó 90 puntos a razón de 26 partidos ganados,12 empatados y ninguno perdido.

Esta hazaña ya la había interpretado anteriormente el Preston North End. Era otra época. Incluso otro siglo y otro formato. Fueron 22 partidos disputados en la campaña 1888-89 en la que no cayeron en ninguna cita y ascendieron con honores a los anales de la historia del fútbol inglés, aunque fuera en una etapa antes del nacimiento de la Premier League.

When people seem to forget that football was around before 1992...👀#OriginalInvincibles #pnefc pic.twitter.com/LMk7Ymnvh2