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El Arsenal prepara una ofensiva en el mercado invernal para fichar en el Atlético de Madrid, mientras Mikel Arteta busca resolver la evidente escasez de opciones en las bandas en el Emirates Stadium. Los responsables de fichajes han vuelto a fijarse en Alex Baena, versátil extremo de LaLiga, tras autorizar dos salidas sonadas en ataque durante el mercado de verano.

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El Arsenal retoma su interés por el extremo español

El club del norte de Londres prepara una ofensiva en enero por Baena, atacante del Atlético de Madrid, mientras busca un nuevo extremo izquierdo para la segunda mitad de la temporada. Tras desprenderse de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard durante el verano, el vigente campeón de la Premier League solo incorporó a Christos Tzolis como sustituto directo. Capaz de jugar en cualquiera de las dos bandas o por el centro, el futbolista de 25 años encaja en el perfil que busca el cuerpo técnico.

Su gran racha goleadora complica las negociaciones de invierno

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Según FootballTransfers, los dirigentes del club del Emirates Stadium han «identificado al internacional español como un posible fichaje en enero». El medio añade que el club inglés ya «tuvo a Baena como objetivo en 2024», antes de su llegada a la capital española procedente del Villarreal, y que ahora «vuelve a estudiar su posible fichaje» de cara al mercado de mitad de temporada. Sin embargo, sacarlo del Metropolitano será difícil: su contrato termina en 2030 y el entrenador Diego Simeone lo considera una pieza clave después de que haya firmado cinco goles y dos asistencias en nueve partidos esta temporada.

El delantero argentino sigue siendo otro objetivo

Baena no es la única estrella del Atlético de Madrid que interesa al Arsenal, que también mantiene su interés por su compañero de ataque Julian Alvarez tras convertir al argentino en su principal objetivo del verano. Aunque el delantero permaneció en Madrid, su valoración habría bajado de los 150 millones de euros (126,8 millones de libras / 168,3 millones de dólares) que se pedían durante el verano a 120 millones de euros (101,5 millones de libras / 134,7 millones de dólares). Para ayudar a financiar una oferta a mitad de temporada, el Arsenal está dispuesto a vender a Viktor Gyokeres y ha fijado el precio del delantero sueco en 64 millones de libras, una cantidad que cubriría más de la mitad del desembolso necesario para fichar al campeón del mundo.

La preferencia del delantero dificulta el ambicioso fichaje

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Incluso si el Arsenal recauda fondos mediante la venta de jugadores para alcanzar el precio que pide el Atlético de Madrid por Alvarez, la operación se complica por el deseo del delantero de fichar por el Barcelona, rival del Atlético en LaLiga. Negociar a mitad de temporada el fichaje de cualquiera de los dos atacantes pondrá a prueba la firmeza del club español cuando el mercado vuelva a abrirse en el nuevo año. Por tanto, el Arsenal afronta unas negociaciones difíciles en Madrid si quiere reforzar su ataque en enero.