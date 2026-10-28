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El Arsenal ha decidido recurrir la tarjeta roja que vio Max Dowman durante su decepcionante eliminación de la Carabao Cup a manos del Fleetwood Town. La joven sensación fue expulsada en los últimos compases del partido, lo que dejó a Mikel Arteta visiblemente frustrado en la banda mientras su equipo caía en la tanda de penaltis.

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Arteta, frustrado con la joven promesa

La participación del Arsenal en la Carabao Cup terminó en desastre el martes por la noche, ya que sufrió una sorprendente derrota en cuarta ronda ante el Fleetwood Town, de la League Two. El centrocampista Dowman, de 16 años, acaparó los titulares tras ver la roja directa en el minuto 85 por un polémico encontronazo con Harrison Neal.

Arteta no ocultó su decepción mientras el canterano abandonaba el campo cabizbajo. Dowman había alcanzado a Neal con el pie, aunque no llegó a lanzar del todo una patada al jugador del Fleetwood Town.

El Arsenal presenta un recurso oficial

Tras el partido, Arteta habló con claridad sobre el comportamiento que espera de sus jugadores en el campo. «Cuando preparamos el contexto del partido, teníamos muy claro qué cosas debíamos respetar y qué aspectos teníamos que controlar emocionalmente. Estaba muy claro», dijo Arteta.

Pese a la frustración que Arteta expresó públicamente, el Arsenal tiene intención de recurrir la tarjeta roja para proteger a su joven promesa, según BBC Sport. Por ahora, Dowman se enfrenta a una posible sanción de tres partidos por conducta violenta.

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Se agrava la crisis de lesiones del Arsenal

Este incidente pone fin a un mes difícil para el prometedor futbolista, que también fue expulsado recientemente mientras jugaba con la selección sub-19 de Inglaterra. El club del norte de Londres confía en que la FA revoque la decisión para que el jugador siga disponible en los próximos partidos.

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La posible sanción llega en el peor momento para el Arsenal, que atraviesa una importante crisis de lesiones en las bandas, con Bukayo Saka, Christos Tzolis y Noni Madueke actualmente de baja.

La atención se centra en la visita a Anfield

El Arsenal debe pasar página rápidamente tras la decepción copera mientras prepara su importante visita al Liverpool en la Premier League este domingo.

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Antes del encuentro, el Arsenal ocupa la segunda posición de la Premier League con 21 puntos, por detrás del líder, el Manchester City, únicamente por la diferencia de goles. El Liverpool es cuarto con 15 puntos.