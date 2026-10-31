El Arsenal estudia una audaz cesión de Endrick
El Arsenal ha mantenido el contacto con los representantes del delantero del Madrid Endrick mientras estudia un posible fichaje en enero, según TEAMtalk. El brasileño apenas ha tenido oportunidades de jugar en la capital española, lo que ha llevado a su entorno a considerar otras opciones de cara al mercado de invierno.
Según se informa, el equipo de Mikel Arteta está dispuesto a ofrecer al jugador de 20 años un nuevo comienzo en el norte de Londres. El Arsenal busca una cesión, pero quiere incluir una opción de compra. Este punto podría convertirse en un obstáculo decisivo en las negociaciones. El Real Madrid sigue siendo reacio a autorizar la salida definitiva del cotizado atacante y prefiere una cesión sin opción de compra.
Crece la frustración a las órdenes de Mourinho
Endrick solo ha sido titular en un partido de Liga esta temporada, pese a que, según se informa, Jose Mourinho, entrenador del equipo, confía plenamente en sus capacidades. Mourinho quiere que el delantero siga en Madrid, pero ese respaldo no se ha traducido en oportunidades habituales con el primer equipo.
La frustración del brasileño alcanzó su punto álgido cuando pasó en el banquillo la totalidad de la reciente victoria del Madrid ante el Barcelona. La decisión no sentó bien ni al jugador ni a sus representantes, lo que aumentó las posibilidades de una salida en enero.
Aunque el presidente del club, Florentino Perez, sigue siendo un firme defensor de Endrick, se niega a imponer sus preferencias al cuerpo técnico. Mourinho tiene libertad para tomar sus propias decisiones sobre la participación del joven.
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Los grandes clubes italianos se interesan por el delantero brasileño
El Arsenal afrontará una dura competencia si quiere hacerse con Endrick. Según el mismo medio, el AC Milan y la Roma, de la Serie A, están presionando para llevarlo a Italia y ambos están dispuestos a ofrecer una cesión sin opción de compra.
Se entiende que esa fórmula es la preferida del Real Madrid, ya que reproduce la estructura de la cesión de Endrick al Lyon la temporada pasada. El club español sigue creyendo que el delantero tiene futuro a largo plazo en el Bernabeu.
Arteta busca refuerzos ofensivos para enero
La versatilidad de Endrick encaja a la perfección con los planes de fichajes del Arsenal. Arteta quiere incorporar en enero tanto a un atacante por la izquierda como a un delantero centro, y el brasileño puede ofrecer una alternativa de primer nivel en ambas posiciones.
Aunque el Madrid espera retenerlo, el entorno del jugador está considerando activamente oportunidades que le ofrezcan una vía de salida del club a más largo plazo. La decisión probablemente dependerá de si el Arsenal logra convencer al club español para que ceda respecto a una posible opción de compra. Por ahora, el futuro inmediato del jugador de 20 años sigue abierto. El Arsenal no ha cerrado la puerta y está preparado para actuar si su situación en el Bernabeu no mejora.