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Ayyoub BouaddiIMAGO
Siep Engelen

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El Arsenal prepara una oferta por Ayyoub Bouaddi, revelación del Mundial, con un precio de venta muy alto

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El Arsenal, actual campeón de Inglaterra, prepara una oferta por el centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, de 18 años, tras su destacada actuación en el Mundial.

Varios grandes de Europa ya seguían al centrocampista del Lille OSC, pero sus actuaciones en el Mundial con Marruecos han disparado su cotización. PSG, Bayern de Múnich y Liverpool también le vigilan. 

Según Ed Aarons, de The Guardian, el Lille pediría más de 80 millones de euros por la joven promesa y aún se desconoce cuánto ofrecería el Arsenal. 

En el debut ante Brasil (1-1) estuvo en todas partes y recibió numerosos elogios; también brilló en la victoria por 0-1 contra Escocia. 

«No le afecta el miedo escénico», comentó Ibrahim Affelay en la NOS. «Acelera, regatea para dejar libre a otro jugador entre líneas. Es algo muy especial. Tiene control total, se defiende bien y participa en el juego. Con solo dieciocho años y cuatro partidos internacionales, su futuro promete». 

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El propio Bouaddi reconoce que le halaga el interés, pero asegura: «Ahora solo pienso en el Mundial; queremos darlo todo».

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