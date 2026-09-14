El Arsenal prepara un fichaje sonado desde Italia: el Real Madrid, el mayor obstáculo

Un informe periodístico señaló este lunes que el Arsenal sigue al astro del Como, Nico Paz, con vistas a ficharlo el próximo mes de enero.

Sin embargo, el Arsenal podría encontrar un gran obstáculo en su intento por hacerse con el internacional argentino, ya que el Real Madrid conserva un enorme control sobre su futuro.

Paz, de 22 años, se ha consolidado como uno de los talentos jóvenes más brillantes de la Serie A desde que dejó el estadio Santiago Bernabéu para marcharse al Como en 2024.

Según el diario "The Sun", el Arsenal sigue de cerca al centrocampista ofensivo y podría dar un paso hacia él el próximo mes de enero.

No obstante, el Real Madrid posee una opción de recompra por 68,7 millones de libras esterlinas que entra en vigor en el verano de 2027.

Esto significa que el gigante español podría devolver al que fue estrella de su cantera a Madrid en lugar de permitirle marcharse a otro lugar.

Paz optó por seguir en el Como este verano, pese a las especulaciones en torno a su futuro tras otra impresionante temporada en Italia.

El Real Madrid tenía inicialmente la opción de repatriarlo por unos 9 millones de libras esterlinas, pero decidió no activarla.

En su lugar, según lo informado, el Como pagó 51,5 millones de libras esterlinas para hacerse con el control total del jugador, y el Real Madrid obtuvo la nueva opción de recompra por valor de 70 millones de libras esterlinas para el próximo verano.

Este acuerdo implica que el intento del Arsenal por hacerse con Paz podría depender, en última instancia, de si el Real Madrid decide que quiere el regreso de Paz al Bernabéu.

El Real Madrid también activará su opción antes de tomar una decisión sobre si conservar a Paz o escuchar las ofertas presentadas por otros clubes interesados en el centrocampista.

El propio Paz estaba deseoso de seguir en Italia, donde ha florecido bajo la dirección del exjugador del Arsenal y del Chelsea Cesc Fàbregas.

El Real Madrid confirmó que la decisión de que el jugador siguiera en el Como se tomó "a petición del propio jugador".

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La estrella de Argentina se convirtió en una figura clave en el equipo de Fàbregas y ayudó a llevar al Como a la Liga de Campeones de Europa.

Paz marcó seis goles y dio 8 asistencias en 35 partidos de la Serie A durante la temporada 2024-2025.

Después dio otro enorme paso adelante la temporada pasada, en la que anotó 12 goles y seis asistencias en otros 35 partidos de liga.

El exjugador del Real Madrid ya ha abierto su cuenta goleadora esta temporada, con un tanto espectacular en la victoria del Como por 4-1 sobre el Génova.

Paz también luce el dorsal número 10 en el Como, y tiene un contrato con el club italiano que se extiende hasta junio de 2028.