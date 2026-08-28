Julián Álvarez se ha quedado prácticamente con un único camino para salir del Atlético de Madrid este verano, después de que el club español cerrara definitivamente la puerta al traspaso de su delantero argentino al Barcelona, mientras el Arsenal está atento a la situación del jugador durante los cinco últimos días del mercado de fichajes, en una operación cuyos obstáculos han acabado por trascender los límites del fútbol.

Según lo publicado por el diario español "Marca" a partir de fuentes dentro del Atlético de Madrid, el club rechaza por completo vender a Álvarez al Barcelona, y su postura ha llegado hasta el punto de asegurar que "la posibilidad de venderlo al Barcelona es igual a cero", en un momento en el que el jugador continúa su ausencia de los entrenamientos por tercer día consecutivo, aferrado a su esperanza de fichar por el club catalán.

Joan Laporta había asegurado que el Barcelona seguiría intentando contratar a Álvarez hasta el cierre del mercado, pero la postura del Atlético se ha endurecido, después de que la junta directiva del club emitiera un comunicado en apoyo a la decisión de no vender al jugador al conjunto catalán, en medio del aumento de la tensión entre ambos clubes por este asunto.

Y con el camino cerrado al Barcelona, el Atlético sigue dispuesto a la idea de vender a Álvarez a un club extranjero por 150 millones de euros, especialmente después de que la continuidad del jugador en la capital española quedara en entredicho, tras la tensión que se hizo evidente durante el enfrentamiento ante el Villarreal, cuando la afición del Atlético lanzó silbidos contra su estrella, antes de que el jugador se dirigiera solo al vestuario.

Y aquí es donde aparece el Arsenal como el destino más realista, después de que el club inglés mostrara un fuerte interés por el delantero argentino, a quien atrae el proyecto deportivo del equipo, pero hay un obstáculo que no tiene relación con el terreno de juego y que podría entorpecer la operación, y que consiste en los trámites de residencia y visados de los miembros de su familia en Reino Unido.

La familia de Álvarez vive con él en España, mientras que las leyes de inmigración británicas se han vuelto más estrictas tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, algo que podría hacer que el traspaso del jugador a Londres sea más complicado desde el punto de vista familiar, sobre todo porque algunos permisos de residencia de los miembros de su familia expiraron tras su etapa anterior en Inglaterra.

Aun así, la situación de su esposa parece diferente, ya que la periodista Verónica Brunati aclaró que la esposa de Álvarez puede obtener la residencia en su condición de pareja dependiente de una persona con visado de trabajo, lo que le permitiría vivir con él de forma legal en el Reino Unido.

El Arsenal confía en su capacidad para resolver el expediente de visados de la familia del jugador si este acepta fichar por el Emirates Stadium, pero el club todavía no ha presentado una oferta oficial decisiva al Atlético de Madrid, pese a creer que es posible alcanzar un acuerdo antes del cierre del mercado de fichajes el primero de septiembre.