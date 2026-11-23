Los movimientos del Real Madrid en el mercado de fichajes apuntan a reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada, mientras el Arsenal intenta aprovechar el interés del club blanco por Martín Zubimendi planteando un trueque que incluiría al delantero brasileño Endrick. Sin embargo, ese escenario ha chocado con el rechazo claro de la directiva y del entrenador, José Mourinho.
El Real Madrid ha descartado por completo la idea de desprenderse de Endrick durante el mercado de invierno para facilitar el fichaje de Zubimendi, pese a las especulaciones que circulan en Inglaterra sobre la posibilidad de que el centrocampista del Arsenal llegue al Santiago Bernabéu a cambio del delantero brasileño, y ha dejado claro que el club trata los casos de ambos jugadores por separado.
La postura de Mourinho quedó clara en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, cuando subrayó la importancia de que Endrick siga en el equipo: «Para mí, el Real Madrid es más importante que Endrick. Es una persona maravillosa y me gusta mucho, pero el Real Madrid lo necesita, y el entrenador del Real Madrid también lo necesita». Un mensaje que refleja su empeño en que el jugador continúe dentro del proyecto del equipo.
Aunque el delantero brasileño ha tenido una participación limitada debido a la abundancia de opciones en ataque, Mourinho ha empezado a darle más minutos tras su difícil arranque de temporada.
Además, Endrick está por delante de Carlos Espí en la jerarquía ofensiva, pese a la eficacia que ha demostrado este último, y también por delante de Brahim Díaz como opción para jugar en la banda derecha, gracias a su capacidad para ocupar varias posiciones en la línea delantera.
Por otro lado, el Real Madrid sigue estudiando sus necesidades en el centro del campo de cara a la próxima temporada, sin intención de moverse en el mercado de invierno, salvo que una lesión o alguna circunstancia imprevista obligue a fichar a un nuevo jugador.
Zubimendi sigue siendo uno de los nombres que se barajan, aunque el jugador goza de mayor aprecio por parte de Mourinho que de la directiva del club, y ese interés no está vinculado a una posible salida de Endrick.
El Arsenal, por su parte, ve la oportunidad de repetir la experiencia de Martin Odegaard, a quien el club londinense fichó del Real Madrid antes de que se convirtiera en una de las piezas clave del proyecto de Mikel Arteta, y considera que Endrick podría suponer una inversión similar, sobre todo porque es un joven talento que ya llamó la atención de los ojeadores del club blanco, con Juni Calafat a la cabeza. Sin embargo, el Real Madrid no tiene intención de facilitar ese paso ni de entrar en un intercambio.
Si el Arsenal quiere hacerse con los servicios del delantero brasileño, tendrá que presentar una oferta económica que satisfaga al Real Madrid y, además, el propio jugador deberá estar convencido de marcharse definitivamente, algo que no parece sencillo dado su deseo de demostrar su valía con la camiseta blanca, ya que triunfar en el Santiago Bernabéu es su gran objetivo. Mientras tanto, Mourinho confía en sacarle más partido en la segunda mitad de la temporada, cuando se intensifique la lucha por los títulos.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.