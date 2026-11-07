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El Arsenal ha igualado su mejor arranque histórico en la Premier League tras lograr una trabajada victoria por 1-0 ante el Hull City el sábado. El resultado confirma que el equipo de Mikel Arteta sigue siendo el rival a batir mientras persigue títulos nacionales consecutivos.

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Odegaard responde en un sufrido partido en el Emirates

El Arsenal demostró el sábado por la tarde la resistencia de un campeón al lograr una ajustada victoria por 1-0 ante un correoso Hull City. Aunque al equipo de Arteta le faltó la brillantez y fluidez habituales, lo único que importaba eran los tres puntos, con los que el Arsenal se situó provisionalmente con seis puntos de ventaja al frente de la Premier League.

El gol llegó por fin en el minuto 72 gracias al capitán, Martin Odegaard. El internacional noruego mostró su instinto goleador al reaccionar antes que nadie después de que el portero del Hull, Konstantinos Tzolakis, solo lograra despejar parcialmente un potente disparo de Noni Madueke. Odegaard definió con calma desde cerca, desatando la euforia en el Emirates y permitiendo a los locales sacar partido de su dominio, aunque el marcador final sugiriera un encuentro mucho más igualado de lo que indicaban las estadísticas.

El Arsenal iguala su récord histórico de la temporada 2022-23

La victoria permitió al Arsenal alcanzar los 27 puntos en sus primeros 10 partidos de liga esta temporada, igualando el mejor arranque del club en una campaña de la Premier League.

La única vez anterior que el Arsenal había sumado 27 puntos en sus primeros 10 encuentros fue en la temporada 2022-23. En aquella campaña, el conjunto del norte de Londres mantuvo una apasionante lucha por el título con el Manchester City de Pep Guardiola, antes de que el City acabara distanciándose y se proclamara campeón con cinco puntos de ventaja.

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La polémica del VAR aumenta la tensión en la primera parte

La tarde también tuvo su dosis de polémica, especialmente durante un tramo frenético al final de la primera parte. La afición del Emirates se indignó cuando el defensa del Hull Nobel Mendy pareció derribar a Kai Havertz dentro del área.

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Tras recibir la indicación de revisar la jugada en el monitor a pie de campo, el árbitro Farai Hallam dedicó varios instantes a analizar el contacto. Sin embargo, en lugar de señalar penalti, acabó determinando que Havertz estaba en posición de fuera de juego en la jugada previa a la falta.

Al Arsenal le espera un exigente calendario invernal

La victoria prolonga a 11 partidos la impresionante racha del Arsenal sin perder en casa en todas las competiciones y consolida aún más al Emirates Stadium como un auténtico fortín. Sin embargo, aunque en el norte de Londres reina la celebración, se avecina una serie de encuentros muy exigentes. Tras el parón de selecciones, el Arsenal afrontará una complicada visita a St James' Park para medirse al Newcastle United. La historia apunta a una cita difícil: el Arsenal solo ha logrado una victoria en sus últimas cuatro visitas a Tyneside.

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El calendario no se suaviza a medida que se acerca el periodo festivo. El Arsenal deberá afrontar importantes encuentros de la Premier League contra el City y el Brentford, además de un esperado derbi del norte de Londres frente al Tottenham Hotspur. Asimismo, pondrá a prueba sus aspiraciones europeas con partidos en casa de la Champions League ante dos gigantes continentales, Borussia Dortmund y Real Madrid.