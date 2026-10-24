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Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

El Arsenal firma un inicio más fuerte que el de la temporada del título

Arsenal vs Everton
Arsenal
Everton
Premier League
Inglaterra

Feroz pulso con el City

El Arsenal ha firmado un arranque más sólido en la Premier League en comparación con la pasada temporada, que concluyó con la conquista del título, tras la victoria del conjunto londinense ante su invitado, el Everton, por 2-0, este sábado, en el marco de la octava jornada de la Premier League.

El Arsenal mostró sus intenciones de forma temprana ante el Everton y anotó el gol inaugural a través de su defensa Ezri Konsa en el minuto 7 del encuentro, que se disputó en el Emirates Stadium, antes de que Gabriel Magalhães ampliara el marcador con el segundo tanto en el minuto 68.

Según las estadísticas de CBS Sport, el Arsenal ha cosechado más puntos (21) tras ocho jornadas disputadas esta temporada en comparación con los que sumó en el mismo tramo de la pasada campaña (19), que terminó con la conquista del título de la Premier League.

Y pese a este avance en el cómputo de puntos, el Arsenal sigue ocupando la segunda posición, empatado con el Manchester City, que lidera por diferencia de goles.

Un terremoto que va más allá del descenso: el Manchester City ante una amenaza sin precedentes

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