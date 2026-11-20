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Mikel Arteta ha expresado su preocupación por la creciente amenaza de los drones en el fútbol moderno después de que los secretos de los entrenamientos del Manchester United de Mauricio Pochettino quedaran expuestos en internet. El entrenador del Arsenal admitió que el club trabaja estrechamente con especialistas para mantener en secreto sus preparativos tácticos.

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La filtración de las imágenes de Carrington despierta preocupación por la seguridad en la Premier League

El primer entrenamiento de Pochettino como entrenador del Manchester United en Carrington esta semana fue grabado por un operador de drones no autorizado y subido a YouTube. La persona responsable del vídeo de 12 minutos ya ha pedido disculpas y lo ha retirado .

Aunque los clubes utilizan habitualmente sus propios drones para grabar y analizar los entrenamientos, la vigilancia externa se ha convertido en un problema cada vez mayor. El Arsenal sufrió un incidente similar el mes pasado, cuando su derrota ante el Fleetwood en la cuarta ronda de la Copa de la Liga se interrumpió durante ocho minutos después de que un dron sobrevolara el campo .

Arteta admite que el Arsenal recurre a especialistas para impedir la presencia de drones

Al referirse a la intrusión en Carrington, Arteta calificó la situación de «asunto grave» y advirtió del aumento de las amenazas tecnológicas en la Premier League. Declaró: «Es muy delicado. Nosotros también tuvimos un episodio contra el Fleetwood. También se ve lo que está pasando en todo el mundo.

«Evidentemente, no sé cuál es la solución, pero la tecnología avanza. La capacidad de acceder a los sistemas crece a un ritmo realmente rápido y tenemos que ser muy conscientes de ello, pero, sinceramente, no puedo deciros cuál es la solución».

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Aunque el Arsenal cuenta con personal dedicado a vigilar el espacio aéreo y proteger a la plantilla, el técnico, de 44 años, subrayó que hacer cumplir las medidas de seguridad queda fuera de sus competencias y añadió: «Se ocupan de ello constantemente por si ocurre, pero, evidentemente, lo que pasó ayer [en el United] es un asunto bastante grave.

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«No soy especialista, no tengo una solución, no tengo ni idea. Tenemos personas encargadas de eso: son las autoridades. Intentan impedirlo y lo único que podemos hacer es colaborar con ellas y tratar de evitarlo».

Pochettino, antiguo mentor de Arteta en el PSG, se suma a su círculo en la Premier League

El episodio también tiene un significado personal para Arteta, que llegó a ver a Pochettino como una figura paterna cuando ambos jugaban en el Paris Saint-Germain. El nombramiento de Pochettino significa que cuatro entrenadores con vínculos de muchos años con el técnico del Arsenal dirigen ahora grandes clubes de la Premier League: también están Andoni Iraola, del Liverpool; Xabi Alonso, del Chelsea; y David Moyes, del Everton.

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Al reflexionar sobre esos vínculos después de hablar con su antiguo compañero, Arteta dijo: «Cuando lo pienso, es una locura, porque cuatro personas que han sido muy importantes en mi vida y a las que conozco desde hace tantos años entrenan ahora a cuatro grandes clubes de la Premier League.

«Eso es lo bonito. He hablado con él [Pochettino] y parece encantado, muy feliz y muy motivado con lo que tiene por delante. Le deseo mucha suerte».

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El Arsenal visita al Newcastle y Pochettino afronta la prueba del Liverpool

El Arsenal vuelve a la acción en la Premier League el sábado por la noche, cuando Arteta y su plantilla visiten al Newcastle. Al día siguiente, Pochettino, exseleccionador de Estados Unidos, afrontará una prueba inmediata cuando el Manchester United visite al Liverpool y se mida a Iraola, otro hombre de confianza de Arteta.

Fuera del campo, el Arsenal y sus rivales de la máxima categoría deben mantenerse alerta y seguir colaborando con personal especializado y autoridades externas para evitar nuevas incursiones de drones.