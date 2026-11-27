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El Arsenal se perfila como un serio candidato para fichar al argentino Nico Paz, mientras Mikel Arteta busca asegurar el futuro de su centro del campo en el Emirates Stadium. El jugador de 22 años ha experimentado un ascenso meteórico en la Serie A y, bajo la dirección de Cesc Fabregas, se ha convertido en uno de los jóvenes creadores de juego más codiciados de Europa.

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Arteta se fija en el creador de juego argentino para su proyecto a largo plazo

Según las informaciones, el Arsenal está intensificando sus esfuerzos para fichar a Paz, estrella del Como, y ha señalado al mediapunta como objetivo prioritario para el mercado de verano de 2027. Según ESPN Argentina, el club del norte de Londres mantiene contactos regulares con los representantes del jugador y lo ha seguido de cerca para evaluar su evolución en Italia.

Arteta es, al parecer, un gran admirador de la versatilidad y la calidad técnica del jugador de 22 años, al que considera capaz de aumentar la creatividad del equipo junto al capitán Martin Odegaard.

El internacional argentino se ha convertido en la pieza central de un Como que ha sorprendido a muchos en la Serie A, gracias a su notable capacidad para dirigir el juego y marcar goles. Aunque el Arsenal ya fue relacionado con Paz el verano pasado, el joven optó por quedarse en el Como para tener minutos con regularidad y seguir progresando bajo la dirección de Fabregas.

La decisión ha dado sus frutos: su rendimiento actual ha disparado su valor de mercado y, según las informaciones, su club podría pedir alrededor de 100 millones de euros a cualquier pretendiente que no sea su antiguo club de Madrid.

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La cláusula de recompra del Real Madrid complica el fichaje

Fichar a Paz no será una tarea sencilla para el Arsenal debido a los complejos acuerdos contractuales vigentes. El Real Madrid aún conserva un importante grado de control sobre el jugador formado en su cantera, con una opción de recompra que, según las informaciones, asciende a 80 millones de euros para el verano de 2027.

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Pese a esa ventaja del club español, se cree que el centrocampista es reacio a regresar al Santiago Bernabéu, donde tendría una enorme competencia por un puesto de titular. Sus dudas sobre volver a la capital española dan al Arsenal una pequeña esperanza de poder llegar a un acuerdo directamente con el Como.

La operación se complica aún más en el plano económico porque el Como pagó recientemente 50 millones de libras para reestructurar el acuerdo inicial de recompra que tenía con el Madrid. Para adelantarse a los demás interesados, el Arsenal probablemente tendrá que presentar una oferta económica muy elevada, superior al precio fijo al que puede recurrir el Real Madrid.

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El Manchester United se suma a la pugna por Paz

Getty Images

El Arsenal no está solo en la carrera: su rival Manchester United también ha identificado a Paz como posible sustituto de Bruno Fernandes . El club de Old Trafford afronta la incertidumbre sobre el futuro de su capitán, cuyo contrato se acerca a su vencimiento, y ve en el argentino al sucesor ideal a largo plazo.

Para Paz, la decisión probablemente dependerá del proyecto deportivo y de la garantía de jugar la Champions League. «El Arsenal lleva tiempo en contacto con el entorno de Nico Paz y lo ha seguido de cerca. Habrá una pugna por su fichaje, ya que el Manchester United también ha mostrado interés. La clasificación para la Champions League será clave para el jugador», detalló el informe de ESPN Argentina.

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Con el Chelsea y el Paris Saint-Germain también atentos, la carrera por el jugador de 22 años apunta a convertirse en uno de los grandes culebrones del mercado del próximo año.