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El Arsenal afronta un enorme obstáculo económico si quiere reforzar el ataque de Mikel Arteta con Antonio Nusa, del RB Leipzig, este invierno. Según informaciones publicadas en Alemania, el club de la Bundesliga no tiene prisa por vender al prolífico internacional noruego y ha fijado un precio desorbitado antes del mercado de enero.

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El Arsenal se enfrenta a un elevado precio por Nusa

El Arsenal sabe que fichar a Nusa, del Leipzig, en el mercado de enero costará más de 100 millones de euros (83,5 millones de libras). El club londinense busca activamente reforzar el ataque de Mikel Arteta y el jugador de 21 años ocupa un lugar destacado en su lista de objetivos.

Los ojeadores del club han seguido de cerca las actuaciones de Nusa tanto en la Bundesliga como en la Champions League de cara al mercado de invierno. Sin embargo, la firme valoración que hace el RB Leipzig de su jugador ha complicado cualquier posibilidad de cerrar una operación sencilla a mitad de temporada.

El Leipzig se mantiene firme ante una salida en invierno

Según Sky Germany, el Leipzig no quiere desprenderse de Nusa a mitad de temporada. El club alemán solo contemplará su salida en enero si algún pretendiente presenta una «oferta astronómica», es decir, una propuesta que supere los 100 millones de euros (83,5 millones de libras).

La reticencia del Leipzig responde a sus propias ambiciones esta temporada. Cuarto en la Bundesliga y todavía en la lucha por un puesto en la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Champions League, el club quiere conservar a sus mejores jugadores durante lo que resta de curso.

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El rápido ascenso de Nusa en Alemania

Nusa ha justificado esa elevada valoración con una temporada sensacional en Alemania. Tras llegar al Leipzig procedente del Club Brujas hace dos años por 21 millones de euros (17,8 millones de libras), el delantero se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del equipo, con nueve goles y ocho asistencias en 17 partidos en lo que va de temporada.

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Su rendimiento en el club refleja su creciente influencia en la selección. Nusa ya se ha consolidado como una pieza clave del ataque de Noruega, con diez goles en 36 partidos con su país.

¿Qué hará ahora el Arsenal?

El Arsenal debe tomar una decisión antes del mercado de enero: poner a prueba la firmeza del RB Leipzig con una oferta millonaria o buscar otros objetivos para reforzar el ataque de Arteta. El Leipzig ya ha demostrado que está dispuesto a esperar en el mercado de fichajes.

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A principios de este año, el club de la Bundesliga se resistió a vender a Yan Diomande en enero antes de llegar a un acuerdo de hasta 120 millones de libras con el Real Madrid en verano. Si el Arsenal no está dispuesto a satisfacer las elevadas exigencias del Leipzig este invierno, quizá tenga que esperar al final de la temporada para volver a intentar fichar a Nusa.