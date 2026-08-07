El Arsenal amenaza al Al-Hilal por el fichaje esperado

El Al-Hilal saudí encontró una fuerte competencia por uno de sus objetivos ofensivos más destacados durante el actual mercado de fichajes de verano, después de que el Arsenal inglés entrara en las negociaciones para hacerse con los servicios del senegalés Iliman Ndiaye, extremo del Everton.

Según lo informado por el periodista británico Ben Jacobs, el Arsenal realizó una consulta sobre la situación de Ndiaye, mientras el club estudia varias opciones ofensivas antes del cierre del mercado de fichajes.

El internacional senegalés goza de la admiración de los directivos del Arsenal, en un momento en el que su nombre se ha vinculado con fuerza a un traspaso al Al-Hilal, que busca reforzar la posición de extremo ofensivo por deseo del cuerpo técnico.

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El interés del Al-Hilal por Ndiaye surgió tras el rechazo del jugador a una oferta del Everton para renovar su contrato, lo que abrió la puerta a su salida durante el próximo periodo, con más de un club en la carrera por hacerse con sus servicios.

El valor de Ndiaye se estima en unos 75 millones de libras esterlinas, una cifra que podría convertir la operación en uno de los movimientos económicos más destacados del mercado actual, especialmente si el Arsenal y el Al-Hilal entran en competencia directa para cerrarla.

Lo que aumenta la dificultad de la tarea del Al-Hilal es que Ndiaye ya declaró su ambición de jugar en la Liga de Campeones de Europa, lo que podría otorgar al Arsenal una ventaja deportiva en las negociaciones y coloca al club saudí ante un nuevo desafío para convencer al jugador con el proyecto y la oferta económica.