El arrepentimiento de Mascherano, cinco años después: "Me equivoqué en no saludar a la gente de River en Japón"

El jugador de Estudiantes reconoció su error en el Mundial de Clubes 2015 y explicó por qué nunca regresó al Millonario.

El 2015 provocó una herida grande en los hinchas de River en torno a la figura de Javier Mascherano y su decisión de no saludar a los miles de fanáticos que cruzaron el mundo para ver aquel duelo ante . Y el Jefecito tampoco se olvida de lo ocurrido en Yokohama, arrepentido por lo hecho aquel 20 de diciembre.

En una entrevista a TNT Sports, en la cual analizó la crisis que atraviesa el conjunto catalán, el actual jugador de Estudiantes recordó que "hubo una situación en la que me equivoqué en no saludar a la gente de River en . Ya está, me equivoqué, son errores que uno comete y no se puede volver el tiempo atrás. Entiendo que mucha de la gente de River esté enojada conmigo, lamentablemente no se puede volver atrás. No hay mucha más vuelta que darle".

Pero más allá de esa cuestión y el indiscutible 3-0, admitió que "sigo a River, me encanta que le vaya bien y disfruté muchísimo todos estos años con Gallardo a la cabeza, porque lo conozco a Marcelo, di mis primeros pasos al lado de él. Nos une una relación, más allá de que el fútbol te lleva a diferentes lugares. No me olvido de la gente que me ha ayudado a lo largo de mi carrera".

Por último, reiteró la razón por la que no regresó a Núñez y finalmente recaló en el Pincha: "Tuve la oportundidad de volver dos veces cuando era titular en Barcelona, hablé con Enzo (Francescoli) y creí que no era el momento, yo sentía que todavía estaba para seguir jugando en un nivel alto en Europa en un club como Barcelona y en ese momento le dije que no", para añadir que "los momentos míos no son los de River y los de River no son los míos. Después de irme a , tuve que decidir dónde jugar y estaba entre y volver a . Me vine para acá, pero yo River no me debe nada a mí, el que está en deuda soy yo".