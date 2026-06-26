El arma secreta de España... De la Fuente le hace una promesa a Muñoz

Aunque aún no ha debutado con «La Roja» en el Mundial, Luis de la Fuente confía plenamente en Víctor Muñoz y asegura que el nuevo fichaje del Liverpool será clave para España en lo que queda del torneo.

El jugador de 22 años se ha perdido los primeros encuentros por una lesión sufrida antes del debut, pero el técnico asegura que su regreso es inminente.

El seleccionador español declaró: «Víctor tiene un pequeño problema muscular, no es un contratiempo, volverá pronto».

Además, reconoció que la presión emocional le ha afectado: «Ha vivido muchas emociones y tensión en las últimas semanas, y eso puede haberle afectado».

Solo necesita calma y pronto veremos al Víctor que conocemos; estamos trabajando en ello».

Y cerró con una promesa: «Recordad mis palabras: Víctor será clave en este Mundial».