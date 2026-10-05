Los balones parados se han convertido en el foco de atención de Zinedine Zidane desde que asumió el banquillo de la selección francesa como sucesor de Didier Deschamps tras la conclusión de la Copa del Mundo 2026.

El diario francés "L'Équipe" señaló que Zidane busca mejorar el rendimiento de la selección francesa en este aspecto, que todavía necesita evolucionar durante la próxima etapa.

Esta tarea se ha delegado en gran medida en el asistente de Zidane, David Bettoni, quien presta especial atención a estas fases del juego, aunque Zidane reconoce que su cuerpo técnico no ha dispuesto del tiempo suficiente para trabajar este aspecto desde que asumió el cargo.

Zidane declaró, según recogió la cadena "Foot Mercato": "Trabajamos en ello como un solo equipo, pero mi asistente David Bettoni es el principal responsable porque presta especial atención a estas fases del juego. No hemos dispuesto de mucho tiempo para trabajar los balones parados hasta ahora, pero es un aspecto sumamente importante para mí, por supuesto".

Próximos partidos FRA UEFA Nations League A 14:45 BEL

Con todo, el exentrenador del Real Madrid había hecho de los balones parados un arma eficaz con el conjunto blanco, apoyándose en gran medida en jugadores como Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo.

En cambio, con la selección francesa, Zidane debe ahora adaptarse a estilos de juego diferentes, y ya se están explorando nuevas soluciones.

En el partido ante Italia, la selección francesa buscó de forma notable aprovechar las cualidades técnicas de sus jugadores ofensivos, situando a varios de ellos fuera del área en los saques de esquina, y ahora debe mantenerse este enfoque para hacer a la selección francesa más eficaz en este aspecto, quizá empezando ante Bélgica.

La selección de Francia se prepara para enfrentarse a Bélgica esta noche del lunes, en el Stade de France, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, teniendo en cuenta que el conjunto de los Gallos lidera el grupo con 7 puntos, mientras que Bélgica cuenta con 6 puntos en la segunda posición.



