La FIFA designó al árbitro argelino Mustapha Gharbal para dirigir un partido del Grupo C del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Dirigirá el encuentro entre Haití y Escocia en la primera jornada, que se jugará la madrugada del domingo en el Gillette Stadium de Boston (Estados Unidos), dentro del Grupo C, donde también están Marruecos y Brasil.

Este duelo se jugará pocas horas antes del esperado Marruecos-Brasil en el MetLife de Nueva York, también en el grupo C.

Le asistirán sus compatriotas Makran Kourari y Abbas Akram Zerhouni.

Gharbal, de 40 años, es uno de los árbitros más destacados de África gracias a su experiencia en la Copa Africana de Naciones y la Liga de Campeones de la CAF.

Con amplia experiencia internacional, ya pitó la Copa Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos y la Copa Intercontinental de Clubes.

Su trayectoria refuerza su estatus en la élite arbitral africana gracias a la confianza de las federaciones africana e internacional.