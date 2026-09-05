Sander van der Eijk se negó el sábado por la noche a la petición de ESPN de conceder una entrevista tras el Ajax - PSV, cuenta el presentador Jan Joost van Gangelen en De Eretribune. El analista Hugo Borst considera que el árbitro deja así una mala imagen.

La victoria por 1-3 del PSV en el Johan Cruijff ArenA quedó ensombrecida al final por el incidente entre Ruben van Bommel y Aaron Bouwman. El jugador del PSV arrolló al del Ajax, que se vio obligado a ser sustituido por el debutante Thilo Kehrer.

La situación se descontroló por un momento durante ese cambio, cuando Youri Baas fue a pedir explicaciones de forma contundente a Van Bommel y un pequeño altercado fue la consecuencia inevitable. También en la banda saltaron chispas.

Después de que las aguas se calmaran un poco, Van der Eijk mostró la tarjeta amarilla a Van Bommel. Para incredulidad de, entre otros, todos los que aman al Ajax, el árbitro tampoco fue llamado al monitor por el VAR Pol van Boekel.

En el estudio de ESPN los analistas coincidieron plenamente en que Van Bommel había merecido la tarjeta roja. Así, Borst calificó la falta de «intento de asesinato». La amarilla se mantuvo y, con once hombres, el PSV aseguró la victoria en el tiempo añadido.

«Eso siempre me parece una pena», reaccionó Borst a la decisión de Van der Eijk. «Simplemente puedes admitir tu error. Había que salvarle, eso también se lo escribí por mensaje a Raymond van Meenen (jefe de los árbitros, ndr.): “¿Por qué el VAR no le llama?”»

«En otras palabras: si todos pudiéramos repetirlo, Ruben van Bommel no habría cometido esa falta, no estaríamos teniendo esta discusión y este árbitro, que quizá no estuvo extremadamente bien pero durante ochenta minutos no tuvo problemas con el partido... Ahora también se lo ha estropeado a sí mismo», concluyó Borst.



