El árbitro que Gallardo nunca olvidará y hoy maneja un taxi

Claudio Martín, que dirigió el recordado Superclásico del arañazo en la Libertadores 2004, recordó su actuación en ese duelo: "Tuve un partido malo".

Hoy parece parte de otra realidad pero, hasta que llegaron la serie del gas pimienta, Madrid y las semifinales del año pasado, el único recuerdo de Marcelo Gallardo frente a Boca en una no era para nada agradable: el 10 de junio de 2004, en el partido de ida de las semifinales, el Muñeco fue expulsado a los 32 minutos del primer tiempo tras un encontronazo con Raúl Cascini que generó una escaramuza entre los jugadores de ambos equipos y terminó con el recordado arañazo del actual DT de River a Roberto Abbondanzieri.

El árbitro de aquel encuentro fue Claudio Martín quie, casi 16 años después de aquel Superclásico maneja un taxi y forma jóvenes en la Cooperativa de Árbitros de su Rosario natal. "En ese Boca - River tuve un partido malo, me comí un penal inmenso", recordó el ex hombre de negro en una entrevista con Infobae. Se refería a una clara mano de Eduardo Coudet sobre el final del encuentro, que podría haberle dado al Xeneize una ventaja mayor al 1-0 que finalmente consiguió en La Bombonera.

El recuerdo de Martín de aquella serie llegó a propósito de una consulta por el desempeño de Diego Ceballos en la recordada final de la Copa de 2015 entre Boca y , el cuadro del que no tiene problemas en confesar que es hincha: "Lo de Ceballos no resiste ningún análisis. Erró en 3 ó 4 jugadas muy puntuales y siempre fueron contra un equipo. Uno no puede saber qué es lo que pasó, pero yo no lo entiendo. Pudo haber tenido una mala noche, pero a mí me llama la atención que no haya vuelto a dirigir en Primera División. Algo hubo. Alguien desconfió de algo también. Yo volví a dirigir a Boca después de comerme ese penal, no quedé vetado, guardado, durante un año".