¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
real madridGetty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El árbitro polémico regresa al camino del Real: una nueva designación reaviva las pesadillas de Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
España
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

El Real Madrid visita al Racing de Santander en un enfrentamiento esperado en el estadio "Campos de Sport de El Sardinero", en medio de la expectación por las decisiones arbitrales, después de que la dirección del partido se le asignara al árbitro José Luis Munuera Montero, con la asistencia de Luis Mario Milla Alfendiz en la tecnología del videoarbitraje "VAR".

El comité de árbitros anunció, 24 horas antes del inicio del partido, la elección del dúo para dirigir el encuentro, de modo que Munuera Montero se encargará de la dirección del choque desde el terreno de juego, mientras que Milla Alfendiz asumirá la tarea de la tecnología del video.

Esta designación generó reservas dentro del Real Madrid, ya que el canal de televisión oficial del club había emitido anteriormente vídeos en los que destacó decisiones arbitrales previas de ambos colegiados que consideró polémicas, y estimó que perjudicaron al conjunto blanco.

A pesar de ello, la presencia de la polémica arbitral en el escenario madridista se redujo tras el partido del Clásico, que transcurrió con relativa tranquilidad en este aspecto, especialmente después de una serie de 5 victorias consecutivas del equipo, en las que se produjeron algunas situaciones polémicas, entre ellas la no expulsión de Arda Güler durante el enfrentamiento ante el Sevilla.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google